ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¢ºÊ¡¦Æ£¸¶µª¹á¤ÎÉñÂæ¤òÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È´Ñ·à¡¡´¶ÁÛ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ë
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ê52¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á¡Ê53¡Ë¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¡×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÊÒ²¬¤Ï¡Ö¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ë¡Ø¥«¥ë¥á¥ó¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¡Ù¤ò¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤óÃ£¤È´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢TM NETWORK¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ê65¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÜ¤â±é½Ð¤âÌÌÇò¤¯¡¢²Î¡¢ÍÙ¤ê¡¢¾Ð¤¤¡¢ÎÞ¤È¡¢³§¤µ¤Þ¤Î±éµ»¤Ë¤È¤Æ¤â´¶Æ°Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òµ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾®¼¼¤µ¤ó¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÎÉñÂæ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÄ«¥É¥é¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÆó»þ´Ö¤Ç¶Å½Ì¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò´Ñ¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡Ù¤È¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡ª¤ÎÉ½¸½¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÍ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢¾®¼¼¤Î´¶ÁÛ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£