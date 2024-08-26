Çò·§

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£²£¶Æü¡¢ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê£¹·î£¸Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î¿·ÈÖÉÕ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¿·ÆþËë¤ÏÇò·§¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤È°¤ÉðÑî¡Ê¤ª¤¦¤Î¤«¤Ä¡¢°¤Éð¾¾¡Ë¤Î£²¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Çò·§¤Ï¿·³ã¡¦Ç½À¸¡Ê¤Î¤¦¡ËÃæ¡¢³¤ÍÎ¹â¡¢ÆüÂÎÂç¤Ç´ØÏÆ¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Î£±³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡££µ·î¤Î²Æ¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ËëÆâ¤ÎÅÚÉ¶¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÄïÄï»Ò¤ËÂ³¤¯³èÌö¤òÁÀ¤¦¡£¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î°¤ÉðÑî¤Ï¸µ³ØÀ¸²£¹Ë¡£Âç¤ÎÎ¤¤È¤ÏÆüÂÎÂç»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¾å°Ì¿Ø¤Ï¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Î°ì¿Í²£¹Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£Âç´Ø¿Ø¤Ïµ®·Ê¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤Î´ÙÍî¤Ç¡¢¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤ÈË­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Î£²¿Í¤Ë¡££²Âç´Ø¤ÏºòÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¡Êµ®·Ê¾¡¡¢Ì¸Åç¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡´ØÏÆ¤Ï°¤±ê¡Êï¤»³¡Ë¡¢Âç¤ÎÎ¤¡¢Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¡¢µ®·Ê¾¡¤Î£´¿Í¡££´´ØÏÆ¤ÏºòÇ¯²Æ¾ì½ê¡ÊÌ¸ÇÏ»³¡á¸½¡¦Ì¸Åç¡¢Ë­¾ºÎ¶¡¢Âç±ÉæÆ¡¢¼ã¸µ½Õ¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¾®·ë¤ÏÂç±ÉæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤ÈÊ¿¸Í³¤¡Ê¶­Àî¡Ë¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡£

¡¡ºÆÆþËë¤ÏËÌ¤Î¼ã¡ÊÈ¬³Ñ¡Ë¤Î£±¿Í¤À¤Ã¤¿¡£