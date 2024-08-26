¡Ö¤¬¤ó¤È¤Î¶¦Â¸¡×Ä«¥É¥é¡Ø¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡¢º£¤âÂ³¤¯Æ®ÉÂÀ¸³è¤ÈÄü¤á¤Ê¤¤¾ðÊóÈ¯¿®
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬¹¥É¾¤À¡£°ËÆ£º»è½¤¬ÆüËÜ¤Ç½÷À½é¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÈºÛÈ½´±¤ò±é¤¸¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÂçÃÄ±ß¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ÎÄ«¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÅö»þ¤È¤½¤Î¸å¤Î¡È¿ÍÀ¸¥É¥é¥Þ¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1987Ç¯ÊüÁ÷¡Ø¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù½Ð±é»þ¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤
²Î¤òÈäÏª¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆÍÇË
¡Ö»ä¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤¬Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢'87Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËÌ»³Ä³»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê¤³¤à¤é¡¦¤Ò¤í¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÊì¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¹õÌøÄ«¡Ê¤Á¤ç¤¦¡Ë¤µ¤ó¤Î¼«ÅÁ¡Ø¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¹Ô¤¯¤ï¤è¡Ù¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤«¤éÀï¸å¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ìÆñ¤ò»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¸ÅÂ¼¤Ï¡Ø¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼«¿È¤¬ºî»ì¤ò¤·¤¿²Î¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²Î¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ë¼«ºî¤Î²Î»ì¤ò¤Ä¤±¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶Ê¤Ê¤é¡¢¿³ºº°÷¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¤â¤Ø¤¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ç³ÊÈ¯É½¸å¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤¹¤°¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ç³Ê¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À´î¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÇ®¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤»ý¤Á¤Ë¿ÈÂÎ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡Ö¤¬¤ó¤È¤Î¶¦Â¸¡×
¡¡Ì´¤À¤Ã¤¿»£±Æ¸½¾ì¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¨¡¡£
¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤Ï¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢1¿Í¤¬¾Ð¤¦¤È¡¢Ï¢Æ°¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÊüÁ÷¤«¤é25Ç¯¸å¤Î'12Ç¯¡¢¤¢¤ë¶¦±é¼Ô¤È¶öÁ³¡¢ºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¡ÖÄ³»Ò¤ÎÉ×Ìò¤À¤Ã¤¿À¤ÎÉ¸øÂ§¤µ¤ó¤È±Ø¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤ÏÀ¤ÎÉ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤ÎÇ¯¡¢¸ÅÂ¼¤Ï»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ò´µ¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢'17Ç¯¤Î3·î¤ËºÆÈ¯¤·¡¢11·îËö¤Ë¤ÏÇÙ¤È¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬È½ÌÀ¡£'23Ç¯1·î¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸½ºß¤â¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¤ä¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤âºÇ½é¤Ï¿Í¤´¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢40Âå¤Ï¤¬¤ó¤ò´µ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î³èÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡È»ä¤â¤¬¤ó¤Ç¤¹¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ»ä¼«¿È¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ª¼Çµï¤Ï¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÂÎÄ´¤È¤âÁêÃÌ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÂÖÀª¤¬À°¤¦¤Î¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Äü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó!
¡¡¤¬¤ó¤È¶¦Â¸¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼Ò²ñÀ¸³è¤ä»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¬¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Á°¤ò¸þ¤³¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡È¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤Ïº£¤â·òºß¤À¡£