Ãæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¥·¥§¥Õ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·Å¹¤â¡ªÃíÌÜ¤ÎÅÔÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó£´Áª
Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½©¤À¤¬¡¢½ë¤µ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¿Í¤â¤³¤ì¤«¤é¤Î¿Í¤â¡¢Åìµþ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÈÕ²Æ¤òëð²Î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¿Íµ¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¤¬¿·Å·ÃÏ¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡Ø¥á¥¾¥ó ¥Ê¥ë¥«¥ß¡Ù¡¢¾¯ÎÌ¥³¡¼¥¹¤È¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ç³Ú¤·¤àÏÂ¿©Å¹¡ØÇò¶â ¿Ä¡Ù¡¢Ãæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¡ØÅí¤ÎÌÚ¡Ù¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¿·Å¹¡ØKOBAYASHI¡Ù¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¨¥ó¥Ü¥«¡Ù¤Î¥Ô¥¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ØGRIN¡Ù¡£
Èþ¿©¤ò°¦¤¹¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡¢¼î¶Ì¤Î¿·Å¹¤ò¸·Áª¤·¤¿¡ª
£±¡¥¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¡ÈÌÄ¿ÀÅ¡¡É¤Ç¡¢°ìÃÊ¾å¤Î¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ÉÊ¡¹¤È¤â¤Æ¤Ê¤·¤ËÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë
¡Ø¥á¥¾¥ó ¥Ê¥ë¥«¥ß¡Ù¡÷ÅòÅç
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÇØ¸å¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Î¶¿¡¦Ê¼¸Ë¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡ÖÀÖÊæåËÄÌ¡×¡£ºÇ½é¤ÎÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Ë¡¢¼ÂÉã¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¶õ´Ö¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë
ÏÂ¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä°Û¹ñ¾ð½ï¤¬Éº¤¦¡£¤³¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï¿·¤·¤¤»É·ã¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë
2003Ç¯¡¢¶äºÂ¡ØNARUKAMI¡Ù¤ò³«Å¹¤·¡¢2009Ç¯À¾ËãÉÛ¤Ø°ÜÅ¾¡£2014Ç¯¤ËÆîÀÄ»³¤Ë°Ü¤êÅ¹Ì¾¤ò¡ØÌÄ¿À¡Ù¤È²þ¤á¡¢º£Ç¯£µ·î¡£ÍýÁÛÅª¤Ê°ì¸®²È¤È½ä¤ê¹ç¤¤¡Ø¥á¥¾¥ó ¥Ê¥ë¥«¥ß¡Ù¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤ÎÌÄ¿ÀÀµÎÌ¡Ê¤Þ¤µ¤«¤º¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¥í¥¢¥ó¥Ì¤Î»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø¥á¥¾¥ó¡¦¥É¡¦¥È¥í¥ï¥°¥í¡Ù¤Ç¤ÏµûÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤Ï¸Ç¼¹¤»¤º¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¹ü³Ê¤ÈÏÂ¤Î¿è¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤Ø
¤½¤ó¤ÊÌÄ¿À¤µ¤ó¤ËÁê±þ¤·¤¤ÆüËÜ²È²°¤Ç¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤È±ÔÉÒ¤Ê´¶À¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢»þ¤Ë¥¨¥¥¾¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¡¢¤á¤¯¤ë¤á¤¯¡ÈÌÄ¿ÀÎÁÍý¡É¤À¡£
Ì£¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¡Ö´Å³¤Ï·¤Î¾Ò¶½¼òÄÒ¤±¤Î¥µ¥é¥À ¡Á¥¿¥Ð¥¹¥³¥Á¡¼¥º¤È´ä³¤ÂÝ¤È¥Ó¡¼¥Ä¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡Á¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´Å³¤Ï·¤ÎÁ°ºÚ¤Ë¤Ï¥¯¥ß¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä¥¿¥Ð¥¹¥³¡¢¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤Ê¤É¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È´ä³¤ÂÝ¡£
³¤Î»Ý¤ß¤¬¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Î¤ªÎÁÍý ¥¦¥Ë °ë¤Ä¤Ö³ »°½Å¤Î¥Ï¥Þ¥°¥ê¤Î¶Ì¼êÈ¢¡×¡£
Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯¤Î¾ø¤·¼Ñ¤È¿·Á¯¤Êµû²ð¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¥ó¥ »Ò»ý¤Á¾®¥ä¥ê¥¤¥« °ñ¾ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯ ¥Ð¥ê¥°¡¼¥ë»ÅÎ©¤Æ¡×¡£ÎÁÍý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥³¡¼¥¹¡Ê¡ï18,000¡Ë¤Î°ìÎã
¤Ò¤È»®¤´¤È¤Ë¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤éË×Æþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤À¡£
£²¡¥Âç¿Í¤ÎËÛÊü¤Ê¿©Íß¤ò½ÀÆð¤ËËþ¤¿¤¹¡Ö¾¯ÎÌ¥³¡¼¥¹¡Ü¥¢¥é¥«¥ë¥È¡×¤È¤¤¤¦¿·Äó°Æ
¡ØÇò¶â ¿Ä¡Ù¡÷Çò¶â¹âÎØ
Çò¶â¹âÎØ±Ø¤«¤é¤ÏÅÌÊâ£¸Ê¬¤Û¤É¡¢»Í¤Î¶¶¾¦Å¹³¹¤Ë¤Û¤É¶á¤¤°ì³Ñ¤Ë¡£Áõ¾þ¤ò°ìÀÚÇÓ¤·¤¿¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÅ¹¹½¤¨¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶½Ì£¤ò¤½¤½¤ë
Èþ¿©¤Ë´·¤ì¤¿¿Í¤Û¤ÉÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Çò¶â¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿´ÇÈÄ¤Ê¤°ì¸®
·ÃÈæ¼÷¤Ç¡È¿Íµ¤Å¹¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ëµï¼ò²°¤ÎÎÁÍýÄ¹¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¼«¿È¤Î¾ë¤ò¹½¤¨¤¿¡£
¡ØÇò¶â ¿Ä¡Ù¤ÎÅ¹¼ç¡¦Á°ÅÄ Î¼¤µ¤ó¤¬ÆÈÎ©¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸ÄÀ¤¢¤ëÌ¾Å¹¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÇò¶â¹âÎØ¡£¾¦Å¹³¹¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¡¢¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅ¹¤Ï¤¢¤ë¡£
½À¤é¤«¤Ê¿§Ä´¤Ë¿´Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ëÅ¹Æâ¡£±À¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿Ý°¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢ÊÉÌÌ¤Ë»Ü¤·¤¿¶â·Ñ¤®¤Îµ»Ë¡¤Ê¤É¤¬¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¸ÄÀÅª
¡ØÁÏÏÂÆ²¡Ù¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ»Å½Ð¤·ÎÁÍýÅ¹¡Øµþ¼ñÌ£ É©´ä¡Ù¤Ç10Ç¯¡¢¶äºÂ¡Ø³äË£¼¼°æ¡Ù¤Ç£²Ç¯¤Î¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÁ°ÅÄ¤µ¤ó¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿½¤¶È·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¿·Å¹¤Ê¤¬¤é°ÂÄê´¶¤¬Éº¤¦¡£
£µÉÊ¤«¤éÀ®¤ë·Ú¤á¤Î¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢ËÉÙ¤Ê¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÄÉ²ÃÃíÊ¸¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï·Ú¤á¤Î¼òºè¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¼ò¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÓÏ¤à¤â¤è¤·¡¢¤È¤¤¤¦¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
¡Ö±·¤ÎÃÏ¾Æ¤ ¸¼ÊÆ¡¢Çß¡¢¤Ò¤¸¤¡×¤Ï¡¢¸Å°ËËüÎ¤¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê´ï¤Ç¡£
¸Î¶¿¡¦¹â¾¾¤ÇÆ±µéÀ¸¤¬±Ä¤à¡ÖÆþÁ¥¾ßÌý¾úÂ¤¾ì¡×¤ÎÀ¸¾ßÌý¤òÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿±·¤Ë¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ç¿æ¤¤¤¿¸¼ÊÆ¤ÈÀù¤ê¼ò¤ÇÌá¤·¤¿¤Ò¤¸¤¡¢Çß¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
¤ß¤ç¤¦¤¬¤¬¹á¤ë¡Ö¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î½Õ´¬¤¡×¡£¤È¤â¤Ë¥³¡¼¥¹¡Ê¡ï11,000¡Ë¤Î°ìÎã¡£
Âçºå¡¦Æî²ÏÆâ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤«¤¹¤¦¤É¤ó¡×¡Ê¡ï800¡Ë¤Ï¥¢¥é¥«¥ë¥È¤è¤ê¡£ÌÚ¤Î²ê¡¢»³Ü¥¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë
·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤Âç¿Í¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤â²û¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¿·À±¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£
£³¡¥¡È¼éÇËÎ¥¡É¤Î¿´°Õµ¤¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥·¥§¥Õ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡ØKOBAYASHI¡Ù¡÷Ï»ËÜÌÚ
¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Î°ìËçÈÄ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë»ÅÍÍ¡£Ä´ÍýÃæ¤Î²»¤ä¹á¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµÒÀÊ¤Ï¡¢¶Ë¾å¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥·¡¼¥È¤À
±ê¤òÁà¤ëµð¾¢¤Î»Ñ¤ò´ãÁ°¤Ë¡£¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹¡¢ìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë
Ãæ¹ñÎÁÍýÅ¹¡ØÅí¤ÎÌÚ¡Ù¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤òÄ¹¤é¤¯³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤¿ÎÁÍý¿Í¡¦¾®ÎÓÉð»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¿·Å¹¤ÎÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÈÓÁÒ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¤Û¤É¶á¤¤´×ÀÅ¤Ê°ì³Ñ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ØKOBAYASHI¡Ù¤Ï¡¢¡ÖULTRA¡¦K¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È£µ¤Ä¤Î¸Ä¼¼¤«¤éÀ®¤ë¡£
Ãæ²Ú¤ÎÀèÃ¼¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¡È¹¶¤á¡É¤ÎÎÁÍý¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢Èþ¤·¤¤Ò¤È»®¤ËÂ©¤ò°û¤à
¡Ö¡È¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¤ÎÁÍý¡É¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾®ÎÓ¤µ¤ó¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÎÁÍý¤ò»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÎÁÍý¿Í¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â½é¤Î·Ð¸³¤À¤È¤«
Á°¼Ô¤Ç¤Ï¡È¥·¥ó¡¦KOBAYASHI Ãæ¹ñÎÁÍý¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¡ÈºÇ¿··¿¡É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥³¡¼¥¹¡Ê¡ï38,500¡Á¡Ë¤ò¡£
°ìÊý¡¢¸å¼Ô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÉÔÆ°¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤Î¥³¡¼¥¹¡Ê¡ï24,200¡Á¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÖKOBAYASHI¤ÈNUMAMOTO¡×¤Ï¡¢»ÍÀîÎÁÍý¤ÎÌ¾ÉÊ¡Ö¿å¼ÑµíÆù¡Ê¥·¥å¥¤¥¸¥å¡¼¥Ë¥å¡¼¥í¡¼¡Ë¡×¤Î¿Ê²½ÈÇ¡£
¥ß¡¼¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î¾ÂËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¡Ö¹â¿¹µíÆù¡×¤ò»È¤¤¡¢Ë¤«¤Ê»Ý¤ß¤È¾åÉÊ¤Ê¿©¸å´¶¤¬¶¦Â¸¡£
¡ÖKOBAYASHIÆÃÀ½XO¾ß ULTRA style¡×¤Ï¡¢´³¤·³Ãì¤È¶â²Ú¥Ï¥à¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¼«²ÈÀ½XO¾ß¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â³Ú¤·¤á¤ëÄ´ÍýË¡¤È¤·¤ÆÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìÉÊ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³è°ËÀª¥¨¥Ó¤ÈÂç¤¤Ê¥Ï¥Þ¥°¥ê¤ËXO¾ß¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥ª¥¤¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅ»¤ï¤»¤Æ
¡ÖÄ¹Ç¯²¹¤á¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È°Õµ¤¸®¹â¤Ê¾®ÎÓ¤µ¤ó¡£
½àÈ÷´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤â¡£ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
£´¡¥¡Ø¥¨¥ó¥Ü¥«¡Ù¤Î¥Ô¥¶¤òºÆ¤ÓÅìµþ¤Ç¡£À¶ÎÃ¤Ê¸æ±ñ¤ÎÃÏ¤ÇÌµÆó¤ÎÌ£¤Ëî°íð¤¹¤ë
¡ØGRIN¡Ù¡÷¿·½É¸æ±ñÁ°
¹¡¹¤È¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î²ÖÖ¾´ä¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤ÎÅ·ÈÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤¿·úÃÛ»ñºà¤ò¹ª¤ß¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÆÈÁÏÅª¤ÊÌîºÚ¤Î¥Ô¥¶¤ÎÉü³è¤Ë¡¢¿©ÄÌ¤¿¤Á¤¬¿§¤á¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë
·Ú°æÂô¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø¥¨¥ó¥Ü¥«¡Ù¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¡¢Âî±Û¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤òÂçÃÀ¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ô¥¶¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄÅ¹¤·¤¿¡£
¤¬¡¢£¶·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ØGRIN¡Ù¤Î¥·¥§¥Õ¡¦º´¡¹ÌÚ¹¬¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¥¨¥ó¥Ü¥«¡Ù¤Î¥Ô¥¶¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò·Ñ¾µ¡£¤¢¤Î¥Ô¥¶¤ò¡¢Åìµþ¤ÇºÆ¤ÓÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å¹¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢¹Èø¡Ø¥á¥í¥°¥é¡¼¥Î¡Ù¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¡Ø¤¹¤®Çµ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î°û¿©Å¹¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Àß·×»öÌ³½ê¡ÖSAWS inc.¡×¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÌÚºà¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÀÐ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¤¶õµ¤´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÌò¤Î¥ª¥¯¥é¤È¡¢Ì£Á¹¤ÈÀÄÅâ¿É»Ò¤È¹ñ»º¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¨¤â¸À¤ï¤ì¤ÌÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¥ª¥¯¥é¡×¤È¡¢ÄêÈÖ¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡£¡ï2,500¡£
¡Ö¿·³ã¤â¤ÁÆÚ¤Î¼«²ÈÀ½¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥ã¡×¡Ê¡ï2,200¡Ë¤Ê¤É¥Ô¥¶ÍÒ¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ìÉÊÎÁÍý¤âËÉÙ¡£
¡ÖOPEN BOOK ¥ì¥â¥ó¥Á¥§¥Ã¥í¥½¡¼¥À¡×¡Ê¡ï900¡Ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Î¶á¤¯¤Ë»ÙÅ¹¤â¤¢¤ë¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼ÀìÌç¥Ð¡¼¡ØOPEN BOOK¡Ù¤ËÊÌÃí¤·¤¿ÆÃÀ½¥ì¥â¥ó¥Á¥§¥Ã¥í¤ò»ÈÍÑ
¿·½É¸æ±ñ¤ÎÌÚ¡¹¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é¡¢À¸»º¼Ô¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤¿½Ü¤ÎÁÇºà¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¤¿ÎÁÍý¤È¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£
▶¤³¤Î¤Û¤«¡§¸¤¤È¿Í´Ö¤¬ËÂ¤°°¦¤ÎÊª¸ì¡£±Ç²è¡ØËÍ¤Î¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥ï¥¤¥ó¤È¤Ï¡©