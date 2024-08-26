¡Ú¥¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉC¡ÛÀï¤¤½ª¤¨¤Æ
¡¡¢§4Ãå¥â¥ê¥Î¥É¥ê¡¼¥à¡Ê¥ë¥á¡¼¥ë¡ËºÇ¸å¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Î¸å¤í¤Ê¤é2Ãå¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§5Ãå¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡ÊÉÍÃæ¡ËÄ¾Àþ¡¢Æâ¤Î¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍ¶Æ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾¡¤ÁÇÏ¤È¤âºÝ¤É¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¢§6Ãå¥Ó¥Ã¥°¥·¡¼¥¶¡¼¡Êºä°æ¡Ë¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº¹¤Î¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§8Ãå¥·¥å¥Ð¥ë¥Ä¥«¥¤¥¶¡¼¡ÊÂçÌî¡Ë¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Ë¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
¡¡¢§9Ãå¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ø¥Ã¥É¡Ê¥Û¡¼¡Ë¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÂ¦¤ÎÏÈ¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¾å¤Î½ç°Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¢§10Ãå¥×¥ë¥Ñ¥ì¥¤¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¾¡¤ÁÇÏ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¼þ¤ê¤¬°ìÀþµé¤ÎÇÏ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§11Ãå¥¨¥È¥ô¥×¥ì¡ÊÆ£²¬¡Ë¡Ê½ÅÎÌ¤¬¡Ë53¥¥í¤Ç¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸ÅÇÏ¤È¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£