¥Õ¥¸Âà¼ÒÈ¯É½¤ÎÅÏî´½í¥¢¥Ê¡¡¸ÞÎØ´ÑÀï¤Ç¾ðÇ®¤ËÅÀ²Ð¤«¡ÄÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡Öº£¸å¤Î»Å»ö¡×
¡¡£¸·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤¿ÅÏî´½í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£·¡Ë¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏî´¥¢¥Ê¤Ï£²£³Æü¤ËÆ±¶É¤òÄÌ¤¸¡ÖÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Âà¼Ò¤¹¤ë·èÃÇ¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¸½ºß¤â»°Êâ¿Ê¤ó¤ÇÆóÊâ²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ°¤Ê¾õÂÖ¤ÏÃ¦¤·¡¢Á´¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿À¸¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Íâ£··î°Ê¹ß¤ÏÃ´ÅöÈÖÁÈ¤òµÙ±é¡¦¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌó£±Ç¯ÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤ÎÂà¼Ò·à¡£ÅÏî´¥¢¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£µÆü¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÆüËÜÂÐ¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿»Ñ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ë¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤ò°ìÉô¤Çµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢£¸·îËö¤Ç¤ÎÂà¼Ò¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥Õ¥¸¶É°÷¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÅÏî´¥¢¥Ê¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¹â¹»»þÂå¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤ËÆþÉô¤·¡¢¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅÏî´¥¢¥Ê¤¬²áµî¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸ÞÎØ¼èºà¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÅÏÊ©¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï»öÁ°¤ËÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤òÄ´¤Ù¾å¤²¤Æ¤«¤é´ÑÀï¤·¤¿¤Û¤É¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´ÑµÒ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇàÌ´¤Î¸ÞÎØ¼èºàá¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤¿¡£¡Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÅÁ¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡×
¡¡£±£°Æü¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖµÞî±¼«Ê¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¡£´ÑÀï¤¹¤ë·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯Æþ¼Ò¸å¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢£Ö¥ê¡¼¥°¡õ½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼Ãæ·Ñ¤ä¥Ð¥ì¡¼ÀìÌçÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÎÅÍÜÃæ¤Î£±·î¤È£³·î¤Ë½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ä£Ö¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤â¤Ã¤È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âà¼Ò¸å¤â²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÅÏî´¥¢¥Ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£