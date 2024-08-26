¡ÖÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤¿¡×µð¿Í¡¦¿ûÌî¤¬¸åÈ¾Àï¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·Éð´ï¡¡£³µå¶î»È¤·ÃæÆü£´ÈÖ£µÈÖ»Â¤ê
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²¡½£°ÃæÆü¡Ê£²£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¹¢¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤ë¤Û¤É¡¢»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡££·²ó¡£¿ûÌî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇºäËÜ¤ÎÀèÀ©£²¥é¥ó¤Ë¶«¤Ó¡¢·ý¤ò°®¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¼«¿È¤â¡ÖÅê¡×¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¹¥Åê¤·¡¢£·²ó£±¡¿£³¤ò£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£±£²¾¡ÌÜ¡£µð¿Í¤Ç¤ÎÄÌ»»£±£³£³¾¡¤ÏÆâ³¤Å¯Ìé¤ËÊÂ¤ÖµåÃÄ£±£±°Ì¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ßÈÄ¸å¤Ë¤Ï¡¢À¼¤¬¤«¤¹¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¦¿Í¤µ¤ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Î»þ¤Ë¶«¤Ó¤¹¤®¤Æ¡¢À¼¤¬ÄÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£Æü¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡£º£Ç¯°ìÈÖ¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£ÖÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ö¾¡¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿°ìÀï¡£¿Æ¸ò¤â¤¢¤ë£±³ØÇ¯¾å¤ÎÂçÌî¤È¤Î¡¢£±£±Æü°ÊÍè¤ÎºÆÀï¤Ë¤â¿´¤¬Ç³¤¨¤¿¡£Á°²ó¤ÏÅê¤²¹ç¤¤¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸ÏÓ¤Ï£±½µ´ÖÁ°¤Ë¹¥Åê¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀµÄ¾¡¢º£ÆüÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤Ï£¶²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¡££µ²ó¤Þ¤Ç£³ÅÙÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÍ×½ê¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤«¤é²¹¤á¡¢¸åÈ¾Àï¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÌµÁö¼Ô»þ¤Î¡Ö¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¯¥¤¥Ã¥¯¡×¤â¡ÖÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤¿¡×¡£¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÂ¤ò¤Û¤Ü¾å¤²¤º¤ËÅê¤¸¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤¹¤â¤Î¤Ç£³µå¶î»È¡£°ìÈ¯·Ù²ü¤ÎÃæ¤Ç£¶²ó¤Ë£´ÈÖ¡¦ºÙÀî¤òÍ·Èô¡¢£µÈÖ¡¦ÀÐÀî¹·¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£º£µ¨¤ÎÃæÆüÀï¤Ï£µÀï£µ¾¡¤È¹¥ÁêÀ¤Ö¤ê¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÃù¶â¤â£±£°¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¿ØºÇÇ¯Ä¹¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î»Ñ¤âÄ¹Ç¯¸åÇÚ¤Ø¤Î¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É°Ê³°¤Î»Ñ¤â¤·¤«¤ê¤À¡£¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¤ÎÉÂ±¡Ë¬Ìä¤äÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¡£»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÂ£¤ë¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë´ð¶â¡×¤òÆâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é°ú¤·Ñ¤°º£Â¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âÂº·É¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¼«¿È£µÏ¢¾¡¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²æËý¤·¤Æ¸å¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¼¤ò¼£¤·¤ÆÍè½µ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤êÀë¸À¤·¤¿¿ûÌî¡£¥ê¡¼¥°£Ö¤Ø¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯Íê¤â¤·¤¤¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë
¢¡À¶¿åÎ´¹Ô»á¤¬¸«¤¿¾¡Íø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ä½ÐÎÝµö¤·¤Æ¤â¡¡¤³¤³¤¾¤Ç¥ß¥¹¤Ê¤·
¡¡¿ûÌî¤ÏºÆ»°¡¢½ÐÎÝ¤³¤½µö¤·¤Æ¤â¡Ö»î¹ç¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦£±µå¤Ç¥ß¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ÝÄ§¤Ï¡¢ºäËÜ¤Î°ìÈ¯¤ÇÀèÀ©¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£¸²ó¡¢ÂåÂÇ¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡£Åê¼êÀï¤Î¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È»î¹ç¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯¤â¤Î¡£ÀèÆ¬¤ò»Íµå¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é»î¹ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇºÇ¹â¤Îµå¤òÅê¤²ÀÚ¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¡££²£´Æü¤ÏÀõÌî¡¢°æ¾å¤Î¼ã¼ê¤Ç¾¡¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏºäËÜ¡õ¿ûÌî¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¾¡¤Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀª¤¤¤³¤½¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¡£