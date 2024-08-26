»³ÍüÂ¦¤Ë¸ú²Ì¡¢ÀÅ²¬Â¦¤ÏÌÂÏÇÂ³¤¯¡¡ÉÙ»Î»³µ¬À©¡¢Åý°ì¥ë¡¼¥ëµá¤á¤ëÀ¼
¡¡ÉÙ»Î»³¤Ï»³Íü¸©Â¦¤ÇÆþ»³µ¬À©¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1¥«·îÈ¾¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£ÅÐ»³Æ»¤Îº®»¨²ò¾Ã¤äÌëÄÌ¤·ÅÐ¤ë¡ÖÃÆ´ÝÅÐ»³¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¡¢Ìë¤ÎÅÐ»³¼Ô¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£ÎãÇ¯¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤ªËß´ü´Ö¤â²°³°¤Ç¤Î²¾Ì²¤Ê¤É¤ÏÌÜÎ©¤¿¤º¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£µ¬À©¤¬¤Ê¤¤ÀÅ²¬¸©Â¦¤ÏÅÐ»³¼Ô¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬Â³¤¡¢¼±¼Ô¤Ï¡ÖÅý°ìÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡»³Íü¸©¤Ï7·î¤ËµÈÅÄ¥ë¡¼¥È¤Î5¹çÌÜ¤Çµ¬À©¥²¡¼¥È¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÄÌ¹ÔÎÁ2Àé±ß¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¡¢»³¾®²°¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¼Ô°Ê³°¤Ï¸á¸å4»þ¤«¤éÍâ¸áÁ°3»þ¤Þ¤ÇÄÌ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£1ÆüÅö¤¿¤ê¾å¸Â4Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤âÊÄº¿¤¹¤ë¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢7·î1Æü¤«¤é8·î13Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÐ»³¼Ô¿ô¤Ï»³ÍüÂ¦¤¬Á°Ç¯¤è¤ê12¡ó¸º¤ê¡¢7·î10Æü¤Ë³«»³¤·¤¿ÀÅ²¬Â¦3¥ë¡¼¥È¤Ï7¡óÁý¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©¤Ï¼Ò²ñ¼Â¸³¤È¤·¤Æ¡¢Ç¤°Õ¤ÇÅÐ»³·×²è¤ò»öÁ°ÅÐÏ¿¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¸á¸å4»þ°Ê¹ß¡¢»³¾®²°¤Ë½ÉÇñÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ËÅÐ»³¤Î¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤¬¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÀÅ²¬Â¦8¹çÌÜ¤Î»³¾®²°¡ÖÃÓÅÄ´Û¡×¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Ë²°³°¤Ç²¾Ì²¤¹¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£