¼¯Åç¡¡¥¢¥¦¥§¡¼4Ï¢ÇÔ¤ÇÄËº¨¤Î4°Ì¸åÂà¡¡¼Æºê¡Ö¤ä¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè28ÀáÂè2Æü¡¡¼¯Åç1¡Ý2ÅìµþV¡Ê2024Ç¯8·î25Æü¡¡Ì£¥¹¥¿¡Ë
¡¡¼¯Åç¤ÏÄË¤¹¤®¤ë1ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢4°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£Á°È¾¤«¤é¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÏÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë2¼ºÅÀ¡£MF¼Æºê¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ïº£µ¨ÌµÇÔ¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼4Ï¢ÇÔ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¡£16Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ØÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¡¢¼ç¾¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î·Ð¸³¤äÀª¤¤¤ò·ë½¸¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥é¥¹¥È10»î¹ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£