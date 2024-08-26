¸Å¹¾ºÌ²Â¤Îº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ½ªÀï¤Ï37°Ì¡¡¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢V¤ò´Þ¤á¤Æ5Âç²ñ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö¤Ü¤Á¤Ü¤Á¡×
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼AIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×ºÇ½ªÆü¡Ê2024Ç¯8·î25Æü¡¡¥»¥ó¥È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¡á6784¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡7·î¤Î¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê24¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï4Æü´Ö¤Ç½é¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤ë71¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î37°Ì¤ÇÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡7·î¤Î¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¯¥á¥¸¥ã¡¼Ï¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Çº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼5»î¹ç¤¬½ªÎ»¡£Í½ÁªÍî¤Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢½éÍ¥¾¡¤ò´Þ¤à2ÅÙ¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼«¸ÊÉ¾²Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ü¤Á¤Ü¤Á¡¢¤«¤Ê¡£Í¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤ÉÂ¾¤Î3¤Ä¡Ê¤Î½ç°Ì¡Ë¤¬²¼ÌÜ¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢70¡¢8¡ÝÅÀ¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï9·î5Æü³«Ëë¤Î¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£