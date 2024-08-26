ºÆÈÎÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ーーーー¥Ã¡ª¡ÚGU¡ÛÇã¤Ã¤ÆÂ¨»È¤¨¤ë¡ª¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥ï¥ó¥Ô¡×
¼ê»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥³ー¥Ç¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ã¦¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥ï¥ó¥Ô¡×¤Î½ÐÈÖ¤«¤â¡£ºòÇ¯SNS¤òÆø¤ï¤»¤¿ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢º£µ¨ÂÔË¾¤ÎºÆÈÎ¡ª ¤·¤«¤â¤Þ¤À¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¤ªÃÍ²¼¤²²Á³Ê¤Ë¡£¥·ー¥º¥ó¥ì¥¹¤ËÃå²ó¤»¤ë¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡¢¤¼¤Ò¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡£
¾åÉÊ¤Ê¥µ¥Æ¥óÁÇºà¤ÇÃå±Ç¤¨¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô
¡ÚGU¡Û¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤³¤ì¤«¤é½©¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤¬¹â¤Þ¤ë¥µ¥Æ¥ó¥ï¥ó¥Ô¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥µ¥Æ¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷Âô´¶¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¡£²ÚÔú¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥ê¥Ã¥È¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ëV¥Í¥Ã¥¯¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤À¤ï¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1Ëç¤Ç¤¹¡£¸ª¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹â¿ÈÄ¹¤µ¤ó¤«¤éÄã¿ÈÄ¹¤µ¤ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Àー¥¯¥°¥êー¥ó¤Î2¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
åºÎï¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬Ë¾¤á¤ë
Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥Æ¥óÁÇºà¡¢¤Û¤É¤è¤¯¹¤¬¤ëA¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°¤¯¤¿¤Ó¤ËÍ¥²í¤Ê°õ¾Ý¤ò¾ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¶»¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤«¤±¤ÆÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢Ãå±Ç¤¨¥ï¥ó¥Ô¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤·¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸Æ¤Ð¤ì¥·ー¥ó¤Ë¤âÂç³èÌö
¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥£¥Êー¤ä¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥ì¥Ç¥£¤ËÌ¥¤»¤¿¤¤¤ª¸Æ¤Ð¤ì¥·ー¥ó¤Ë¤â¡¢¾åÉÊ¤Ê¥µ¥Æ¥ó¥ï¥ó¥Ô¤¬ÎÉ¤ÁêËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥°¥Ã¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤òÅº¤¨¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤¢¤²¤Æ¡£
¥·ー¥º¥ó¥ì¥¹¤ÇÃå²ó¤»¤ëÂçÍ¥¾¡¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¤¥ó¥Êー¼¡Âè¤Ç¥·ー¥º¥ó¥ì¥¹¤ËÃå²ó¤»¤ë¤Î¤â¡¢¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£²Æ¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¡¢ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ö¥é¥¦¥¹¤äÇö¼ê¤Î¥»ー¥¿ー¤ò¡¢¤ÈÄ¹¤¤´ü´Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£GU¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò»Å¹þ¤à¤Î¤â¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤Ë¸ú²ÌÅª¡£¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»È¤¨¤ë¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤¬Çã¤¤¤É¤¤«¤â¡ª
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¾®Âô ÌÄ»Ò