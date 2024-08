北山宏光の新曲「COMIC」のミュージックビデオが8月26日(月)に公開された。

「COMIC」は、同日にリリースされた北山宏光の1stアルバム『ZOO』収録曲。リリックを北山が書き下ろした楽曲だ。公開されたMVには、北山が所属するTOBEの後輩グループ・wink firstも登場している。

wink first (C)TOBE Co., Ltd.

北山宏光 1stアルバム『ZOO』通常盤 (C)TOBE Co., Ltd.