¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡¥Ò¥º¥Ü¥éÊóÉü¹¶·â¤ËÈ¿·â¼¨º¶
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎÊóÉü¹¶·â¤òËÉ¤¤¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿·â¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ï25Æü¡¢320È¯°Ê¾å¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤Ê¤É¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7·î¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê»ÊÎá´±¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿ÊóÉü¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤ò·Þ·â¤·¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆÈ¯¼ÍÁõÃÖ¿ôÀé´ð¤òÇË²õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ê¤¤¡£ËÌÉô¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤À¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿·â¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¥Ò¥º¥Ü¥é¤â¡ÖÊóÉü¹¶·â¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤¬À®¸ù¤·¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¶·â¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ÆÊ¶Áè¤Î·ã²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£