リバプールvsブレントフォード スタメン発表
[8.25 プレミアリーグ第2節](アンフィールド)
※24:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 11 ヨアン・ウィサ
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 16 ベン・ミー
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 15 フランク・オニェカ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 28 R. Trevitt
監督
トーマス・フランク
※24:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 11 ヨアン・ウィサ
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 16 ベン・ミー
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 15 フランク・オニェカ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 28 R. Trevitt
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります