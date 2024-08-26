ÆÊÌÚ¸©ËÌÉô¤Ç¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¡¡ÌÔÎõ¤Ê±«¹ß¤êÂ³¤¯
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆÊÌÚ¸©ËÌÉô¤Ç¤Ï26Æü¡¢³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤·¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞ¤Î¾ðÊó¤ò½Ð¤·¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆÊÌÚ¸©ËÌÉô¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢½¸Ãæ¹ë±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢´í¸±¤Ê¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÒ³²¤Î¶²¤ì¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¶ÛµÞ¤Î¾ðÊó¤ò½Ð¤·¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÀî¤ÎÈÅÍô¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Ø¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë¡¢¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£