YOASOBI、アジアツアー＜YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025＞開催決定
YOASOBIにとって2度目となるアジアツアー＜YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025＞の開催が発表された。2024年12月7日(土)、8日(日)実施の韓国・ソウル公演を皮切りに、年明け2月にかけて香港、バンコク、台北、上海、シンガポール、ジャカルタの全7都市にて14公演が開催予定となっている。
2023年から2024年にかけて実施したアジアツアーは全公演チケット即完となり、各公演大盛況にて幕を閉じている。その実績を経て今回は各地域2DAYSとなり、日本人アーティストとして初の最大規模アリーナツアーの実施となる。
＜YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025＞
会場：INSPIRE ARENA (ソウル)
詳細：https://to.livet.one/YASB2024
2024年12月26日(木)-27日(金)
会場：AsiaWorld‐Arena (香港)
詳細：
https://neon-lit.com/
https://www.clockenflap.com/
2025年1月25日(土)-26日(日)
会場：BITEC LIVE (バンコク)
詳細：https://www.vijicorp.com/
2025年2月8日(土)-9日(日)
会場：TAIPEI ARENA (台北)
詳細：https://www.facebook.com/fun.entertainment.corp/
2025年2月15日(土)-16日(日)
会場：Mercedez-Benz Arena (上海)
詳細：https://weibo.com/u/7870553339
2025年2月22日(土)-23日(日)
会場：Singapore Indoor Stadium (シンガポール)
詳細：http://yoasobi.sozo.sg
2025年2月26日(水)-27日(木)
会場：Istora Senayan (ジャカルタ)
詳細：http://yoasobiinjakarta.com
◆YOASOBIオフィシャルサイト