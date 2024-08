【INNU-イッヌ-】8月26日 連載開始

講談社は、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にてマンガ「INNU-イッヌ-」の連載を本日8月26日に開始した。

「INNU-イッヌ-」は、イッヌと名付けられたパグと女子高生のサリーちゃんの波瀾万丈な日常を描く作品。サリーちゃんは犬にイッヌと名付けるが、実は言葉を話すことができるだけでなくケンカが強い。一風変わった2人の関係性もポイントの新連載作品となっている。原作は大沼輶揮氏、マンガを小丸ひかり氏が担当する。

あらすじ

ここは東京、浅草。隅田川の河川敷に一匹のパグが捨てられていた。女子高生サリーちゃんはその犬にイッヌと名付けるが、彼――イッヌはなぜか喋れてなぜか強い、最強の犬だった!サリーちゃんとの約束で「普通の犬」として暮らすことになったイッヌだが、ヤクザの娘であるサリーちゃんの周囲には危険な奴らが集まって来て……!? イッヌとサリーちゃんの波瀾万丈な日常が今はじまる――!

