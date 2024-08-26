NewJeans¿·£Ã£Í¤¬´°À®¡¡HAERIN¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬¤µ¤é¥Ä¥ä¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¤Î£µ¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¡×¤¬¡¢£²£¶Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ö£Å£ó£ó£å£î£ô£é£á£ì¡×¤Î¿·£Ã£Í¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Å£ó£ó£å£î£ô£é£á£ì¡Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö£Â£ò£é£ç£è£ô£å£î¡¡£Í£å¡¡£Õ£ð¡ª¡Ò¤È¤¤á¤¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ó¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤ò¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¡£º£Ç¯£´·î¤«¤éÊü±Ç³«»Ï¤·¤¿£Ô£Ö£Ã£Í¤ÎÂè£²ÃÆ¤È¤·¤Æ£¸·î£²£¶Æü¤è¤ê¡ÖÂÎ°éº×¡×ÊÓ¤òÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÊü±Ç¤¹¤ë¡£
¡¡£Ã£ÍÆâ¤Ç¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÂÎ°éº×¡×¤ÎÄ«¤Î»ÙÅÙ¤«¤éËÜÈÖ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÉ½¸½¡£´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âà¤¦¤ë¥µ¥éÈ±á¤¬Â³¤¯»Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£Ã£Í³Ú¶Ê¤Ë¤Ïº£Ç¯£´·î¤«¤é¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Â£õ£â£â£ì£å¡¡£Ç£õ£í¡×¤ò»ÈÍÑ¡£ÆüËÜ¤Î£Ã£Í¤Ç½é¤á¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£È£Á£Å£Ò£É£Î¡Ê£±£¸¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÁö¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç»ä¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬¤µ¤é¥Ä¥ä¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Í£É£Î£Ê£É¡Ê£²£°¡Ë¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤µ¤é¥Ä¥ä¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î»þ¤ÏÉ¬¤º¥Ø¥¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÈÕ¥Ø¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤â»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£