北山宏光 1stアルバム『ZOO』発売！収録曲「COMIC」のMV公開

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■「COMIC」MVにはTOBEの後輩グループwink first（TRAINEE）が登場

北山宏光の1stアルバム『ZOO』が8月26日に発売となり、アルバム収録の「COMIC」のMVが公開された。

「COMIC」はアップテンポなダンスナンバーで、目まぐるしい展開が魅力となっている。コミックからキャラクターが飛び出てくるようなリリックは、北山自身が書き下ろしたもの。

さらにMVにはTOBEの後輩グループのwink first（TRAINEE）が登場。こちらも話題になりそうだ。

リリース情報

2024.08.26 ON SALE
ALBUM『ZOO』

ライブ情報

HIROMITSU KITAYAMA『ZOO』

09/06（金）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
09/23（月・祝）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
09/26（木）大阪・フェスティバルホール
09/27（金）大阪・フェスティバルホール
10/10（木）愛知・愛知県芸術劇場大ホール
10/11（金）愛知・愛知県芸術劇場大ホール
10/14（月・祝）福岡・福岡サンパレス
10/28（月）宮城・仙台サンプラザホール
10/29（火）宮城・仙台サンプラザホール
11/08（金）新潟・新潟県民会館
11/23（土・祝）広島・広島HBGホール
12/03（火）神奈川・ぴあアリーナMM
12/04（水）神奈川・ぴあアリーナMM

北山宏光 OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama