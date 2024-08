【モデルプレス=2024/08/26】日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」(ニジプロ2)から誕生したボーイズグループ・NEXZ(ネクスジ)が8月24日・25日に『「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」東京公演を武蔵野の森総合スポーツプラザにて開催。ここでは25日の公演の様子をレポートする。<ライブレポート・セットリスト ※ネタバレあり>

◆「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」

◆NEXZ、日本デビュー曲披露

◆NEXZがファンの質問に回答

◆NEXZ、先輩のダンスカバー披露

◆NEXZ、ユニットステージで魅力あふれる

◆NEXZ、初ショーケース完走で涙

◆「ニジプロ2」から誕生・NEXZって?

◆「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」セットリスト

8月21日にJapan 1st EP『Ride the Vibe(Japanese Ver.)/Keep on Moving』を引っ提げて日本デビューを果たしたNEXZの日本初となるショーケース。トモヤ(TOMOYA)、ユウ(YU)の地元・福岡、ハル(HARU)、ヒュイ(HYUI)、ユウキ(YUKI)の地元・大阪、最終公演はソ ゴン(SO GEON)、セイタ(SEITA)の地元・東京の3都市6公演で行われ、計4万人を動員し、最終公演の東京公演には2日間で2万人のNEX2Y(ネクスティ/※ファンダム名)が駆けつけた。開演時間になると暗転し、リフターから7人が姿を現した。ダンスパフォーマンスから始まり、会場から割れんばかりの黄色い歓声が沸くとデビュー曲「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」をパフォーマンス。熱狂そのままに、韓国リリース作のカップリング曲「Starlight」を続けて披露し、印象的なピチカート・サウンドに合わせてクールなムードで魅せた。2曲のパフォーマンスを披露し、1度捌けた7人がクールな雰囲気から一変した明るい表情で「こんにちは〜!」とNEX2Yに挨拶しながら再登場。トークコーナーでは、個性溢れる自己紹介を実施。メンバーのユウは、日本テレビ系情報番組「DayDay.」(1部:月〜木あさ9時〜11時10分/金あさ9時〜10時25分)に出演した際に美 少年の浮所飛貴に考案してもらったコール&レスポンスを披露する場面も。ファンから息ぴったりの「ユウ」コールを受け、胸いっぱいの様子を見せていた。日本デビュー曲「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」のポイントを尋ねられる場面では、ハルが「初めて感じる強い光があって、その感情の波動の中に飛び込んだ僕たちが今回のメインアルバムテーマとなっています。独特の雰囲気やバイブスが感じられると思うので、たくさん聞いてくださると嬉しいです」と魅力を語った。その後は、Sセイタが曲中の印象的な“猫ダンス”をレクチャーし、観客とともに曲を楽しんだ。ファンからの質問コーナーでは、トモヤに「1日入れ替わるならどのメンバー?」という問いが。メンバーの中にはいなかったが、この日MCを務めていた古家正亨氏と「入れ替わりたいです!」と熱望し、トモヤがMCを務めることに。古家氏は「もうこっちに来ます!?」と驚いた様子でポジションをチェンジし、トモヤは古家氏の話し方を真似ながら進行を担当していた。末っ子のユウキは「他のメンバーに負けないパフォーマンスは?」と質問を受けると「愛嬌があって可愛いパフォーマンス!」と自信たっぷり。MCから「確認してもいい?」と聞かれると、「はい、すぐにでも!」と立ち上がり、センターステージで即興ダンスを披露し、NEX2Yが温かい視線で見守っていた。他にも、宿舎でのエピソードなどを披露する中で、最後には「NEXZの目標を教えて下さい」という質問が。ユウキは「世界で一番大きいステージに立ちたい」、ヒュイは「この会場よりも大きなドームでパフォーマンスしたい」、ソ ゴンは「長く濃く活動を続けたい」と次々と真面目に思いを語る中で、リーダーのトモヤは「7人の一軒家を立てること!」と宣言。「みんなで映画を見るのが好きなので」と理由を語ると、メンバーが次々に「サウナ欲しい!」「プールも」「広いキッチンも!」と夢の“NEXZハウス”への要望をリクエストし、夢を膨らませていた。毎公演恒例のダンスチャレンジでは、事務所の先輩のカバーダンスを続々披露。TWICE(トゥワイス)のコンサートを訪れたことに触れつつトモヤとユウがパフォーマンスしたのは最新曲の「DIVE」。普段のパフォーマンスとはギャップのあるエレガントかつ優雅な踊りで魅了した。続けて、ソ ゴン、ヒュイ、ユウキがStray Kids(ストレイキッズ)の最新曲「JJAM」をキレのあるダンスで踊りきった。最後には、「ニジプロ2」でトモヤがパフォーマンスした懐かしの楽曲2PMの「Again & Again」をトモヤをセンターに7人でダンス。懐かしのオーディション期間からパワーアップした姿を見せていた。コーナーを終え、本格的にショーケースに突入すると、トモヤ、セイタ、ヒュイ、ユウキによるアメリカの歌手・Lauv「Steal The Show」のカバーからスタート。韓国合宿ラストのステージに挑んだ懐かしの4人が集い、見事な美声と表情で魅了した。続けて、ユウ、ハル、ソ ゴンがたくましい腕が際立つノースリーブ姿でJUNG KOOK の「Standing Next to You」をダンス。サブステージで力強く情熱溢れる姿を届け、ボルテージそのままに全員で「Drop(feat. Fatman Scoop)」をパフォーマンス。合間では、躍動感溢れる圧巻のブレイクダンスで観客を驚かせた。スポーティーなルックから一変し、パステルカラーの衣装で登場すると、アクエリアスのCMソングとして知られる「Keep on Moving」で夏らしい海を背景に爽やかなステージを届ける。その後も「ニジプロ2」で披露した韓国語曲の「Because of you」や「Whatever Whenever」でフレッシュな魅力を惜しみなく魅せていた。中でも観客を沸かせたのは、アンコールで披露された「ニジプロ2」ファイナルステージの課題曲である「Miracle」。メンバー、そしてNEX2Yにとって思い出深い楽曲の披露にボルテージは最高潮となった。そして、最終公演ということもあり、本ツアーを駆け抜けたメンバーへサプライズのスローガン演出も。「NEXZデビューしてくれてありがとう。これからも一緒に歩んでいこう」の言葉にメンバーも想いが込み上げた様子で感謝していた。最後のコメントでは、それぞれが思い思いの言葉でファンやスタッフ、家族、関係者に感謝を伝える場面も。トモヤはデビューを果たし、NEXZとして過ごした日々を振り返り「僕の人生にとって、今年の夏がほんとに1番幸せだったなと思っています」と涙を浮かべた。「NEX2Yのメッセージの中で本当に嬉しいメッセージがあって、『NEXZのおかげで人生が楽しくなったよ』とか。僕がアイドル目指してよかったなって思えることを言ってくださって」とファンからの言葉を明かし、「練習生やってる時は正直なんでこんなことやってるんやろうって思ってて。デビューしてからも大変なことばっかやし…でもほんとに恵まれてるし、頑張ってよかったなって思えた」と本音打ち明けた。さらに、「5月にデビューしてから、今まで休みなしで毎日ずっと頑張ってきて、自由もそんなにないし、やりたいこともあるのにできないじゃん」とデビューしてからの日々についても語り「でもこうやって一緒に頑張ってくれてありがとう」とメンバーに感謝。「でもほんとにまだ足りないところばっかなんですけど、皆さんが一緒にいてくださって、ほんとにほんとに嬉しいです」「ほんとにこの時間が終わってほしくない」と率直な思いを伝え、「僕たち表に出なくても僕たちいつも頑張っているので応援よろしくお願いいたします」とまとめた。最後は、オーディンョン番組「ニジプロ2」のテーマソングであり、自分を信じ上を向いて昇る、前を向いて走る特別な応援歌「Here & Now」を歌唱。ステージを縦横無尽に駆け回り、会場中のファンへ挨拶しステージを後にした。NiziU(ニジュー)を輩出したJYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト『Nizi Project』の第2弾「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」から誕生したボーイズグループ。約半年の日本合宿・韓国合宿を経て、トモヤ、ユウ、ハル、ソ ゴン、セイタ、ヒュイ、ユウキの平均年齢17.4歳(デビュー当時)のフレッシュな7人がメンバーとして選ばれた。5月20日には、Stray Kids(ストレイキッズ)以来、約6年ぶりにJYPが送り出すボーイズグループとして初の韓国リリース作『Ride the Vibe』を引っ提げてグローバルデビュー。8月21日には、Japan 1st EP『Ride the Vibe(Japanese Ver.)/Keep on Moving』で日本デビューを果たした。(modelpress編集部)01. Ride the Vibe (Japanese Ver.)02. StarlightーTALKー「HOW TO NEXZ」ダンスカバー2PM「Again & Again」TWICE「DIVE」Stray Kids「JJAM」NiziU「Make you happy」03. Steal The Show <Lauv楽曲カバー>04. Standing Next to You05. Drop (feat. Fatman Scoop)06. Keep on Moving07. Because of you08. Whatever Whenever09. Miracle10. Here & Now【Not Sponsored 記事】