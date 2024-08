2PM、TWICE、Stray Kids、NiziUらを輩出してきた韓国の大手芸能事務所JYPエンターテインメントから6年ぶりのボーイズグループとして、5月20日にグローバルデビューし、今月21日に日本デビューした7人組ボーイズグループ・NEXZ(ネクスジ)が25日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナで日本初ショーケースツアー『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』(3ヶ所6公演)ファイナルを迎えた。

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』(以下『ニジプロ2』から誕生したNEXZは、TOMOYA(トモヤ)、YU(ユウ)、HARU(ハル)、SO GEON(ソ ゴン)、SEITA(セイタ)、HYUI(ヒュイ)、YUKI(ユウキ)からなる7人組。グローバルデビューを経て、今月21日に日本1st EP『Ride the Vibe(Japanese Ver.)/Keep on Moving』で日本デビューした。メンバーの地元周辺を回るツアーは、福岡、大阪を経て、最終地は東京。東京都出身のSO GEON(ソ ゴン)は「東京でオーディションを受けさせてもらって、まさか自分がここまで来ると思っていなかったので、今日ここに立っていることが本当に夢みたいです。きのうは家族が来ていて、すごく緊張してコメントもカタコトすぎて、すごく反省しました。なので、今日はもう、一生懸命楽しみます」と宣言。埼玉県出身のSEITAは「きょうは泣かないように、ステキなステージをお見せできるように頑張ります。僕の家族、お兄ちゃんも来てるので頑張ります」と意気込んだ。ライブパートは、グローバルデビュー作品『Ride the Vibe』リードトラックの日本語バージョン「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」から始まり、日本オリジナルのデビュー曲でプロデューサーのJ.Y. Parkが作詞を手がけた「Keep on Moving」、『ニジプロ2』ファイナルステージ課題曲「Miracle」などを披露。ダンスチャレンジコーナーでは、JYPの先輩グループの楽曲に挑み、TOMOYAとYUがTWICEの「DIVE」、SO GEON、HYUI、YUKIがStrayKids「JJAM」、HARUとSEITAがNMIXX「See that?」を披露。ラストは『ニジプロ2』の韓国合宿個人レベルテストでHARUのミッション曲だった2PM「Again & Again」を全員で踊り、NEX2Y(ネクスティ=NEXZファン)を沸かせた。カバー曲パートでは、TOMOYA、SEITA、HYUI、YUKIの4人がLauv「Steal The Show」を歌い、美しいハーモニーで魅了。YU、HARU、SO GEONの3人がJung Kook,USHERの「Standing Next to You」をキレッキレに踊って目を釘付けにし、Timbaland & Magooの「Drop(feat.Fatman Scoop)」は全員での躍動感あふれるダンスに大歓声が上がった。最後のMCでは、SEITAが一人ひとりとの胸打たれるエピソードを紹介して各メンバーと抱き合い、ファンの涙を誘った。HYUIとYUKIはファンへの手紙で感謝を伝え、SO GEONは手を差し伸べてくれたメンバーへの想いを語ると、声を上げて号泣。YUとSEITAに肩を抱かれながら、長く活動していくことを誓った。HARUはデビューメンバーに決定したときの「世界一のアーティストになれるように」と誓った言葉を再び口にし、「一生ついてきてください」と呼びかけ。YUは「このめっちゃ光るテンライトの景色は全員脳裏に焼き付いて、忘れることは一生ないと思います」と言って涙をぬぐった。最後にリーダーのTOMOYAは「僕の人生にとって今年の夏が本当に一番幸せな夏だったなって思います」と切り出して涙。練習生時代からデビューしてからの葛藤も明かしつつ、ファンからの「NEXZのおかげで人生が楽しくなったよ」とのメッセージで「アイドル目指してよかったな」と思えるようになったと涙まじりに感謝した。メンバーに対しても「頑張ってくれてありがとう」とねぎらい、ファンに向けて「これからも頑張るのでよろしくお願いします」とあいさつ。HYUIがTOMOYAに抱きつくと、7人は円になり「ありがとう」と言い合いながら抱き合った。「NEXZデビューおめでとう」と書かれたケーキが運ばれてくるとメンバーは大喜び。ファンが掲げたスローガン「NEXZでデビューしてくれてありがとう これからも一緒に歩んでいこう!」をメンバーも掲げて記念撮影を行うと、ラストは紙吹雪が舞う中、「Here & Now」で締めくくり。メンバーはキラキラした笑顔でファンに手を振り、「幸せやね」「幸せもんやね、俺ら」と喜びをかみしめると、TOMOYAは「これからもっと頑張って、またかっこいい姿で戻って来るので、ぜひ待っていてください」と叫び、華々しくフィナーレを迎えた。■『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』セットリスト01. Ride the Vibe(JapaneseVer.)02. Starlight【HOW TO NEXZ #1 質問コーナー】【HOW TO NEXZ #2チャレンジコーナー】・TWICE「DIVE」/TOMOYA、YU・StrayKids「JJAM」/SO GEON、HYUI、YUKI・NMIXX「See that?」/HARU、SEITA・2PM「Again & Again」/全員03. Steal The Show(Lauv楽曲カバー)04. Standing Next to You(JungKook,USHER楽曲カバー)05. Drop(feat.Fatman Scoop)(Timbaland & Magoo楽曲カバー)06. Keep on Moving07. Because of you08. Whatever Whenever09. Miracle10. Here & Now