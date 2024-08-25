¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜ¤¬Îý½¬¡¡ÃÓ¡Ö²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤·¤¿¡×
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬25Æü¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢¼ç¤Ë¥²¡¼¥à·Á¼°¤Ç¹¶¼é¤ÎÏ¢·¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢21Ç¯Åìµþ¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Èá´ê¤Î¶â¤Ø¡¢¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëÃÓ¡ÊÆü¶½¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤Ï¡Ö²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥é¥°¥Ó¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ï29Æü¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¡£ÃÓ¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£