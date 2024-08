◆ME:I、デビュー後初の愛知単独公演

【モデルプレス=2024/08/25】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)が24日〜25日の2日間、愛知 ・ AICHI SKY EXPO Hall A にてファンコンサート「2024 ME:ICONIC Hi SUMMER」を開催。2日間で全3公演、2.5万人を動員した。開演前からYOU:ME(ファンの呼称)がBGMに合わせた掛け声で会場を盛り上げ、デニムと白を基調とした夏らしい衣装でME:Iが登場すると、より一層大きな歓声が。ランウェイを歩くかのように堂々とした姿でステージのセンターへ向かい、1曲目は「Hi Five」でスタート。28日リリースの 2ND SINGLE「Hi Five」のタイトル曲で、発売前にもかかわらず各種 SNS ・ストリーミングの総再生回数が3億回を突破。MVは1000 万回再生を超えており、YOU:ME の掛け声も会場中に響き渡った。

◆ME:I、ユニットごとのパフォーマンスも披露

◆「2024 ME:ICONIC Hi SUMMER」セットリスト

MCでは、リーダーのMOMONAが「最後まで一緒に最高の夏の思い出をつくっていきましょう!」と元気に挨拶。メンバーが1人ずつ意気込みを語った。今回の会場である AICHI SKY EXPOは「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の最終回が行われ、ME:I が誕生した特別な場所。愛知県出身メンバーの COCOROは「地元で公演することが夢でした。ここでME:Iが生まれ、その場所に戻ってくることができてとっても嬉しいです!」、MOMONAも「ME:IとYOU:MEにとって特別な会場です。ME:Iが結成されたこの場所でコンサートを開催して、YOU:MEのみんなに会いにくることができて嬉しく思います」と喜びの気持ちを伝え「LEAP HIGH ! 〜 明日へ、めいっぱい 〜 」「想像以上(ME:I Ver.)」「& ME(YOU:ME Ver.)」とオーディションのテーマ曲や課題曲など、アップテンポなナンバーで会場を盛り上げた。「Sugar Bomb」「TOXIC(ME:I Ver.)」では赤と黒の衣装を身に纏い、先ほどとは打って変わった雰囲気で登場。赤いライトに照らされ「La Vie en Rose」のカバーでは大人っぽさが溢れるパフォーマンスで会場を魅了。2ND SINGLE収録曲「Our Diary」は少し切なさを感じるミディアムバラードで今回が初披露。さらに、オーディションのファイナルで披露した木村カエラ作詞の「FLY UP SO HIGH」を歌い上げ、会場は温かなムードに包まれた。アンコールでは、グッズのTシャツに着替えたメンバーが再び登場。それぞれのメンバーに合わせたアレンジが施された衣装で、ユニットごとのダンスパフォーマンスで会場を沸かせた。その後、デビュー曲「Click」の“Hi SUMMERバージョン”を披露し、いつもとは違う演出で、夏らしく爽やかさが感じられるステージとなった。ラストは2ND SINGLE収録曲から「Cookie Party」を初披露。クッキーを食べるようなキャッチーでかわいらしい振りつけが特徴で、YOU:MEにもダンスをレクチャー。時に一緒に歌い、一緒にダンスを踊りながら ME:IとYOU:MEの絆が感じられる2日間となった。(modelpress編集部)M1 . Hi FiveM2 . LEAP HIGH! 〜 明日 へ 、 めいっぱい 〜M3 . 想像以上(ME:I Ver.)M4 . &ME (YOU:ME Ver.)M5 . Sugar BombM6 . TOXIC(ME:I Ver.)M7 . La Vie en Rose ※カバー曲M8 . Our Diary ※初披露M9 . FLY UP SO HIGH(ME:I Ver.)M10 . Click (Hi SUMMER Ver.)M11 . Cookie Party 初披露M12 . Hi Five(CURTAIN CALL)【Not Sponsored 記事】