»³²¼Èþ·î¡Ö¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡×ºÇ¿·¥³¥á¥ó¥È¸ø³«¡ª³ØÀ¸»þÂå¤Î¿¹Åõ»Ò¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
9·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬¤ËÂè9ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¡£
À®ÅÄÎ¿¼ç±é¡¢¶¦±é¤Ë¤ÏµÈÀî°¦¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤Û¤«¡¢Çë¸¶Íøµ×¡¢º´Æ£Âç¼ù¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤é¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¸½ºß¤È²áµî2¤Ä¤Î»ö·ï¤¬¸òºø¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦°æÎ¶°ì¡¢Ì¡²è¡¦°ËÆ£æÆÂÀ¡Ë¡£ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÌ¤´°¤Î¸¶ºî¤ò¸µ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤â¸ò¤¨¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¢¤ë²°Éß¤Ç13¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÇò¹ü»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÄÌ¾Î¡È³¥ÀîÅ¡»ö·ï¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Êª¸ì¡£³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤«¤é7Ç¯¸å¡¢¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦ÄÌ¾Î¥ê¥Ã¥«¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿¾¯½÷¡¦ÈþÍè¡Ê¿åÌî¶Á¿´¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡£³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡£¤«¤Ä¤Æ³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤òÄÉ¤Ã¤¿¸µ·º»ö¡¦ºãÌÚ¿Î¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤Ï¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¡¦¿¹Åõ»Ò¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤ÈÈþÍè¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Î°ì¿Í¡¦²Åç¥Þ¥ä¡ÊÃçËüÈþ¡Ë¤¬Å¾Íî»à¡£¾¯½÷¼ºí©»ö·ï¤ÈÅ¾Íî»à»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¡¦Ï¡¿å²Ö²»¡ÊµÈÀî°¦¡Ë¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¡½¡£
Àè¤Û¤ÉÊüÁ÷¤ÎÂè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤¬¾¯½÷¼ºí©»ö·ï¤òÄÉ¤¦ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¹â¹»»þÂå¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¤Ë¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÅìÌî°´¡ÊÀõÀîÍüÆà¡Ë¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Æ¡¢²ÈÄí¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°´¤ÈÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¤é¤â²ÈÄí¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î±³¤¬°´¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¡¢Ä¾¸å¤Ë°´¤¬¼«»¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎºáÌÇ¤Ü¤·¤È¤·¤Æµ¼Ô¤È¤Ê¤ê»ö·ï¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï»à¤ó¤À¡×¡Öº£ÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤½¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¿¹¤Ï»ö·ï¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¯½÷¼ºí©»ö·ï¤òÄÉ¤¦ºãÌÚ¤È¿¹¤Ï¤¢¤ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÇÈþÍè¤òÈ¯¸«¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î´Ö¡¢²Ö²»¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£²Ö²»¤Ï¡Ö¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»í¤òÈþÍè¤Ë»Ä¤·¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢³¥ÀîÅ¡ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÇò¹ü»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Î°ì¿Í¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÀÂå·òÎ®¡ÊÌÝÂåÏÂ¿Í¡Ë¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¡½¡£
¼¡¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë³¥ÀîÅ¡¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»à¡£ºãÌÚ¤È¿¹¤¬ÄÉ¤¦Ææ¤ÎÀè¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¸½ÂåÊÔ¤ÇÊª¸ì¤Î¤±¤ó°úÌò¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¿¹Ìò¤Î»³²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¡ª±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Q.µ×¡¹¤Î³ØÀ¸Éþ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤³¤ÎÇ¯Îð¡Ê25ºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³ØÀ¸Ìò¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢µ×¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤äÀ®ÅÄ¤µ¤ó¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ©Éþ»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ëµ¤Éé¤ï¤º¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¿¹¤¬»ö·ï¤òÄÉ¤¦ÍýÍ³¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¿¹¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢°ìÀ¸ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½½»ú²Í¤Ç¡¢¿¹¤Ï¤½¤ì¤Ç¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢À©ºÛ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¿¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤À¤³¦¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÊá¤Þ¤ë¤³¤È¤äË¡Î§Åª¤ËºÛ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¼«¿È¤Î²áµî¤È¡ÖÈþÍè¤Á¤ã¤ó¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÉ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾¯¤·»ä¾ð¤ò¶´¤ß¤¹¤®¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Æ¡Ä¡£¿¹¤¬½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤òÇØÉé¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÀµµÁ´¶¤ò¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¼«¿È¤¬¡¢¤³¤Î»ö·ï¤òÀµ³Î¤Ë±³¤Ê¤¯À¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÈà¤é¤Î¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»ö·ï¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò9ÏÃ°Ê¹ß¤â¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£8ÏÃ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¿¹¤Î²áµî¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿Êª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¸½ÂåÊÔ¤âÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë²þ¤á¤Æ¸«¤É¤³¤í¤äÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2024Ç¯¤Î¸½ÂåÊÔ¤Ï¸¶ºî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤¬º£¸å¤É¤¦¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉúÀþ¤äÆæ¤¬¤¹¤Ù¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë9ÏÃ¡¢10ÏÃ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¼¡¼
»³²¼¤ÎÇ®±é¤ò¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤ÏTVer¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÂè1ÏÃ¡ÁÂè7ÏÃ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·¤ÎÂè8ÏÃ¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Hulu¤Ç¤ÏÁ´ÏÃ¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¼¡²ó¤ÎÂè9ÏÃ¤Ï9·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡ª
¢£9·î1Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡¿Âè9ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
³¥Àî½½»°¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÂ¢ÅÚÂ¼¤Ç¡¢²Ö²»¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ºãÌÚ¡£¼«Ê¬¤È°ì½ï¤Ë¡ÈÆ¨¤²¤ë¤³¤È¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ø´é¤Ë½ý¤Î¤¢¤ëÃË¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥Ê¥¤¥Õ¤Ç½±¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÃË¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤¿ºãÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÆ¨¤²¤í¡¢²Ö²»¡ª¡×
»×¤ï¤ÌÃË¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶Ã¤¯ºãÌÚ¡£¤½¤ó¤ÊºãÌÚ¤ò²Ö²»¤ÏÈá¤·¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¸å¡¢ÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¡Ä¡Ä!?
¤½¤³¤Ø¡¢¸ÞÌ£¡Ê¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ë¤¬ÅþÃå¡£ÃË¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡½¡£ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ä¼«Ê¬¤Î¿È¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì¸þ¤Ë¸ì¤í¤¦¤È¤»¤º¡Ä¡£°ìÊý¤Ç¡¢³¥ÀîÅ¡¤Î¤½¤Ð¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Çò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢·òÎ®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡½¡½¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Îî±à¤Ç²Ö²»¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºãÌÚ¡£¸ÞÌ£¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¿¼Æþ¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä!?
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
µÓËÜ¡¡¶¶ËÜ²Æ
±é½Ð¡¡ÆâÆ£±ÍÎ¼¡¡ÆóµÜ¿ò¡¡¹â¿ù¹Í¹¨
²»³Ú¡¡Jun Futamata
¼çÂê²Î¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¤¶¤é¤á¡×¡ÊunBORDE/Warner Music Japan¡Ë
¸¶ºî¡¡¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¸¶ºî¡§°æÎ¶°ì Ì¡²è¡§°ËÆ£æÆÂÀ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë
Îß·×100ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ëËÍ¤Ø»¦°Õ¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤Î°æÎ¶°ì¡¢°ËÆ£æÆÂÀ¥³¥ó¥Ó¤ÎºÇ¿·ºî¡£
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡²¬ËÜ¹À°ì¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Ãæ»³¶¬»ì¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¡À¶²ÈÍ¥µ±¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
À©ºîÃøºî¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°HP¡¡https://www.ytv.co.jp/furitsumore/
¸ø¼°X¡¡@furitsumore_ytv
¸ø¼°Instagram¡¡@furitsumore_ytv
¸ø¼°TikTok¡¡@furitsumore_ytv