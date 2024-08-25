¡ÚÂæÉ÷10¹æ¡Û28Æü¤´¤íÀ¾ÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¡¢¾åÎ¦¤¹¤ë¤ª¤½¤ì
¶¯¤¤ÂæÉ÷10¹æ¤¬ËÌ¾åÃæ¤Ç¤¹¡£28Æü¤Î¿åÍËÆüº¢¤Ë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¾åÎ¦¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶¯¤¤ÂæÉ÷10¹æ¤Ï¡¢º£¸å¤âÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£27Æü¤Î²ÐÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¿ÊÏ©¤òÅì´ó¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢¿åÍËÆüº¢¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÀªÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÀ¾ÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¾åÎ¦¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÌÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÐÍËÆü¤Ï¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ç50¥á¡¼¥È¥ë¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ëÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÐÍËÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´ÖÍ½ÁÛ±«ÎÌ¤Ï¡¢Åì³¤¤È»Í¹ñ¤Ç200¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿åÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Åì³¤¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë400¥ß¥ê¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¡¢Áá¤á¤ËÂæÉ÷¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£