¡Ö²Ð»³ËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÊ®²Ð¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ê¤É¼ø¶È
¡¡À¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯¤«¤é8·î26Æü¤ò¡Ö²Ð»³ËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÇîÊª´Û¤Ç¤Ï·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤¬²Ð»³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð»³ËÉºÒ¤ÎÆü¤Ï1911Ç¯8·î26Æü¡¢Àõ´Ö»³¤ËÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î²Ð»³´ÑÂ¬½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð»³ËÉºÒ¤ÎÆü¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿º£·î25Æü¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢²Ð»³¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤äÊ®²Ð¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô
¡Ö¡Ê³¤Äì²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ï¡Ë¥¯¥¸¥é¤È¤«³¤¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¿²¤Æ¤¿¤é´í¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤â´í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö²Ð»³¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ä³¤Äì¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡26Æü¤ÏÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎµÇ°¼°Åµ¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ð»³ËÉºÒ¤ÎÆü¤Ï1911Ç¯8·î26Æü¡¢Àõ´Ö»³¤ËÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î²Ð»³´ÑÂ¬½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð»³ËÉºÒ¤ÎÆü¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿º£·î25Æü¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢²Ð»³¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤äÊ®²Ð¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô
¡Ö¡Ê³¤Äì²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ï¡Ë¥¯¥¸¥é¤È¤«³¤¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¿²¤Æ¤¿¤é´í¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤â´í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö²Ð»³¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ä³¤Äì¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡26Æü¤ÏÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎµÇ°¼°Åµ¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£