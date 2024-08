BABYMETALが2024年8月24日(土)、タイ・バンコクで開催された「SUMMER SONIC BANGKOK 2024」にスペシャルゲストとして出演。タイの有名ロックバンドBODYSLAM(ボディースラム)のステージにて、「ギミチョコ!!」、「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」、「LEAVE IT ALL BEHIND」の3曲を披露した。タイ屈指のラッパーF.HERO(エフヒーロー)もスペシャルゲストとして同ステージに登場し、3アーティストの共演が実現した同ライブのオフィシャルレポートを掲載する。

「ギミチョコ!!」は、BABYMETALが海外でブレイクを果たすきっかけとなった初期の代表曲だが、BABYMETALが、この楽曲をBODYSLAMのバンドメンバーの演奏とともに披露するのは、初めて。想像を超えた今回のスペシャルコラボに、会場は興奮の渦に包まれた。タイのオーディエンスから大歓声が上がる中、続く「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」では、タイの重鎮ラッパーF.HEROがステージに登場し、こちらもBODYSLAMの演奏とともにアッパーなサマーチューンを披露。ボルテージの上がったオーディエンスは、タオルを激しく振り回し、F.HEROの情熱的なラップとBODSYSLAMの重厚なプレイで実現した熱狂パフォーマンスに、会場はさらに熱を帯びていった。そして、いよいよBODYSLAMのトゥーン(Vo. / Gt.)も加わり、今年の3月に配信リリースされた、F.HERO x BODYSLAM x BABYMETALのトリプルコラボシングル「LEAVE IT ALL BEHIND」が、初めて3アーティストが集結する形で披露された。先日、8月18日(日)の「SUMMER SONIC 2024」東京公演でBODYSLAMとBABYMETALがこの楽曲を日本で初披露し話題となったばかりだが、今回、タイの地で初めて三者が揃ってのステージが実現し、唯一無二のハーモニーを生み出した。お互いを讃えあうアーティストの姿にタイのオーディエンスからは、温かい笑顔と歓声が上がり、熱い夏の夜に彩りを添えた。BABYMETALは、現在、アジア4都市(シンガポール、クアラルンプール、バンコク、ジャカルタ)を巡る自身2回目のアジアツアーを開催中で、8月25日(日)にジャカルタ・インドネシア(CARNAVAL ANCOL)で行われる「NEXFEST 2024 - JAKARTA - INDONESIA」に出演する。9月15日(日)には、テレビ朝日開局65 周年記念「テレビ朝日ドリームフェスティバル2024」(幕張メッセ4-7ホール)へ出演する他、10月から予定している初の南米ツアー(ブラジル、アルゼンチン、ペルー、チリ)では、Slipknotが主催するフェス「KNOTFEST」への出演やSlipknotのメキシコでのヘッドラインショーにスペシャルゲストとしての出演も決定。更に、11月から12月にかけて、全18公演からなる全米ツアーを開催する予定。BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com