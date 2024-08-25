¿ÀÆàÀî 87ºÐ±¿Å¾¤Î¼Ö¤¬Ãó¼Ö¾ì½Ð¤ëºÝ¡¢ÃËÀ¤Ë¾×ÆÍ¡Ö¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤ß¤¹¤®¤¿¡×ÃËÀ¤Ï»àË´
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ç¡¢87ºÐ¤ÎÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬Ãó¼Ö¾ì¤ò½Ð¤ëºÝ¡¢ÃËÀ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÃËÀ¤¬»àË´¡£ÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È25ÆüÀµ¸áÁ°¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î¤¢¤¶¤ßÌî±Ø¤½¤Ð¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î¥Ð¡¼¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¡¢Æ»¤ò¶´¤ó¤Ç¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Î¤½¤Ð¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃÝ°æ¹¬µÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê87¡Ë¤¬²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÝ°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£