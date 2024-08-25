ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¡¶Êºî¤ê¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ö¿²¤Þ¤¹¡×¡¡¿²¤¹¤®¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¡Öµ¯¤¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê33¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶Êºî¤ê¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î²ò¾ÃË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤ÎÎÓ½¤»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÂÐÃÌ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÊÆÄÅ¡£¶Êºî¤ê¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î²ò¾ÃË¡¤Ï¡Ö¿²¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖºòÆü¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿²¤Æµ¯¤¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤éÁ´Á³´¶¤¸Êý¤È¤«¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤â°ì¤ÄÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²¤Ï¡Ö10»þ´Ö¤Ï¿²¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤±¿²¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤ì¤À¤±¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢1¥á¡¼¥È¥ë88¤ÎÄ¹¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿²¤¹¤®¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿·Ð¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤º¤Ã¤È¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢°ì²óËº¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¿²¤Æ¡¢µ¯¤¤¿¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬ºÆµ¯Æ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤Æ¡¢¶Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£