ボルフスブルクvsバイエルン スタメン発表
[8.25 ブンデスリーガ第1節](フォルクスワーゲン・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル グラバラ
DF 2 キリアン・フィッシャー
DF 3 セバスティアン・ボルナウ
DF 5 セドリック・ツェジガー
DF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 11 ティアゴ・トマス
MF 19 ロブロ・マイェル
MF 20 リドル・バク
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 32 マティアス・スバンベリ
FW 39 パトリック・ビマー
控え
GK 29 マリウス ミュラー
DF 8 二コラ コッザ
DF 33 D. Odogu
MF 24 B. Dárdai
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 38 B. Bröger
FW 17 ケビン・ベーレンス
FW 23 ヨナス・ウィンド
FW 37 J. Akaegbobi
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 23 S. Boey
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ヴァンサン コンパニ
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル グラバラ
DF 2 キリアン・フィッシャー
DF 3 セバスティアン・ボルナウ
DF 5 セドリック・ツェジガー
DF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 11 ティアゴ・トマス
MF 19 ロブロ・マイェル
MF 20 リドル・バク
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 32 マティアス・スバンベリ
控え
GK 29 マリウス ミュラー
DF 8 二コラ コッザ
DF 33 D. Odogu
MF 24 B. Dárdai
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 38 B. Bröger
FW 17 ケビン・ベーレンス
FW 23 ヨナス・ウィンド
FW 37 J. Akaegbobi
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 23 S. Boey
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ヴァンサン コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります