[8.25 ブンデスリーガ第1節](フォルクスワーゲン・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ボルフスブルク]

先発

GK 1 カミル グラバラ

DF 2 キリアン・フィッシャー

DF 3 セバスティアン・ボルナウ

DF 5 セドリック・ツェジガー

DF 16 ヤクブ・カミンスキ

MF 11 ティアゴ・トマス

MF 19 ロブロ・マイェル

MF 20 リドル・バク

MF 27 マクシミリアン・アルノルト

MF 32 マティアス・スバンベリ

FW 39 パトリック・ビマー

控え

GK 29 マリウス ミュラー

DF 8 二コラ コッザ

DF 33 D. Odogu

MF 24 B. Dárdai

MF 31 ヤニック・ゲルハルト

MF 38 B. Bröger

FW 17 ケビン・ベーレンス

FW 23 ヨナス・ウィンド

FW 37 J. Akaegbobi

監督

ラルフ・ハーゼンヒュットル

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 23 S. Boey

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 27 コンラッド・ライマー

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 39 マティス・テル

監督

ヴァンサン コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります