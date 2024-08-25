藤井 風、アジアアリーナツアーを10月より開催
藤井 風が10月より、アジアアリーナツアー＜Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR＞を開催することが発表となった。
◆藤井 風 画像
これは、8月24日および25日、2日間計14万人を動員した日産スタジアム2DAYS公演＜Fujii Kaze Stadium Live “Feelin' Good”＞を大成功に終えたばかりの藤井 風が発表したもの。
昨年2023年に自身初のアジアツアーを敢行したが、今年は全公演をアリーナ会場にスケールアップして実施される。併せてツアーのキーヴィジュアルと特設サイトも公開となった。なお、この発表と同時に、Apple Music・Spotifyのみで公開していたプレイリスト『Best of Fujii Kaze 2020-2024』が他ストリーミングサービスで配信開始となっている。
■＜Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR＞
10/26 Singapore Indoor Stadium
11/02 Axiata Arena(Kuala Lumpur)
11/09 Impact Arena(Bangkok)
11/10 I mpact Arena(Bangkok)
11/16 Taipei Arena
11/30 Beach City International Stadium(Jakarta)
12/04 AsiaWorld-Arena(Hong Kong)
12/10 SM Mall of Asia Arena(Manila)
12/14 Gocheok Sky Dome(Seoul)
and more...
■＜Fujii Kaze Stadium Live “Feelin' Good”＞
8月25日(日) 日産スタジアム
▼初日公演YouTube生中継
8月24日(土) 5:45pm生中継スタート予定
※アーカイブ期間：8/26(月)4:00pmまで
関連リンク
◆『Best of Fujii Kaze 2020-2024』ストリーミング
◆藤井 風 オフィシャルサイト
◆藤井 風 オフィシャルInstagram
◆藤井 風 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆藤井 風 スタッフTwitter