藤井 風が10月より、アジアアリーナツアー＜Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR＞を開催することが発表となった。

◆藤井 風 画像

これは、8月24日および25日、2日間計14万人を動員した日産スタジアム2DAYS公演＜Fujii Kaze Stadium Live “Feelin' Good”＞を大成功に終えたばかりの藤井 風が発表したもの。

昨年2023年に自身初のアジアツアーを敢行したが、今年は全公演をアリーナ会場にスケールアップして実施される。併せてツアーのキーヴィジュアルと特設サイトも公開となった。なお、この発表と同時に、Apple Music・Spotifyのみで公開していたプレイリスト『Best of Fujii Kaze 2020-2024』が他ストリーミングサービスで配信開始となっている。

■＜Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR＞


10/26　Singapore Indoor Stadium
11/02　Axiata Arena(Kuala Lumpur)
11/09　Impact Arena(Bangkok)
11/10　I mpact Arena(Bangkok)
11/16　Taipei Arena
11/30　Beach City International Stadium(Jakarta)
12/04　AsiaWorld-Arena(Hong Kong)
12/10　SM Mall of Asia Arena(Manila)
12/14　Gocheok Sky Dome(Seoul)
and more...

■＜Fujii Kaze Stadium Live “Feelin' Good”＞

8月24日(土)　日産スタジアム
8月25日(日)　日産スタジアム
▼初日公演YouTube生中継
8月24日(土) 5:45pm生中継スタート予定
※アーカイブ期間：8/26(月)4:00pmまで



関連リンク

◆＜Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR＞特設ページ
◆『Best of Fujii Kaze 2020-2024』ストリーミング
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