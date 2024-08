首位町田はドロー、広島が怒涛の6連勝で勝ち点差「2」に接近！　札幌は今季初の連勝／J1第28節

2024明治安田J1リーグ第28節の9試合が24日と25日に行われた。サンフレッチェ広島が怒涛のリーグ戦6連勝。柏レイソルをホームに迎えた一戦、38分にカウンターから中野就斗が豪快な一撃を叩き込むと、65分には松本泰志がオウンゴールを誘ってリードを広げる。終盤に退場者を出した柏を寄せ付けず、広島は1994年1stステージの開幕6連勝以来、30年ぶりにクラブ記録と並んだ。

■第28節

■第29節の対戦カード

首位FC町田ゼルビアは敵地でアルビレックス新潟とスコアレスドロー。町田と広島の勝ち点差は「2」に縮まった。ガンバ大阪はアビスパ福岡に2度追いついたが、勝ち越しの1点が奪えずに4試合連続ドローとなった。鹿島アントラーズは東京ヴェルディに2点リードを許すと、終盤にPKで1点を返したものの、反撃は及ばずアウェイ4連敗で停滞。一方、ヴィッセル神戸は武藤嘉紀が2アシストの活躍でサガン鳥栖を下し、3位に浮上した。横浜F・マリノスは『国立競技場』でセレッソ大阪と対戦。スコアレスで迎えた49分にアンデルソン・ロペスのPK成功で試合の均衡を破ると、73分に加藤蓮のJ1リーグ初得点でリードを広げる。83分にA・ロペスがこの試合2点目を挙げると、後半アディショナルタイム5分に天野純がトドメの4点目を奪い、横浜FMが4−0で快勝した。A・ロペスは今季得点数を「17」に伸ばし、C大阪のレオ・セアラと得点ランキング首位タイで並んだ。最下位に沈む北海道コンサドーレ札幌は、敵地で18位ジュビロ磐田と対戦。9分に近藤友喜が幸先よく先制点を挙げると、89分に青木亮太が貴重な追加点。2−0で勝利した札幌が、今季初の連勝で残留圏との勝ち点差を「7」に縮めた。京都サンガF.C.はFC東京に3−0で快勝した。平戸太貴のコーナーキックから2分にラファエル・エリアスが先制点をマーク。36分にはまたしても平戸のCKから、今度は原大智が合わせてリードを広げる。そして50分、平戸がカウンターの流れからダメ押しの3点目を奪った。京都は直近8試合で3度目の連勝。FC東京は5試合未勝利となった。名古屋グランパスは7分に三國ケネディエブスが挙げた1点を守り抜き、敵地で湘南ベルマーレを撃破。名古屋は約3カ月ぶりにアウェイ戦で勝利した。浦和レッズvs川崎フロンターレは、浦和が1点リードで迎えたハーフタイムに雷雨の影響で試合中止に。代替開催日などは追って発表される。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼8月24日(土)ガンバ大阪 2−2 アビスパ福岡浦和レッズ (試合中止) 川崎フロンターレ横浜F・マリノス 4−0 セレッソ大阪湘南ベルマーレ 0−1 名古屋グランパス京都サンガF.C. 3−0 FC東京▼8月25日(日)東京ヴェルディ 2−1 鹿島アントラーズサンフレッチェ広島 2−0 柏レイソルアルビレックス新潟 0−0 FC町田ゼルビアジュビロ磐田 0−2 北海道コンサドーレ札幌ヴィッセル神戸 2−0 サガン鳥栖※()内は勝ち点/得失点差1位 町田(54/+21)2位 広島(52/+24)3位 神戸(49/+16)4位 鹿島(48/+10)5位 G大阪(48/+10)6位 横浜FM(41/+6)7位 福岡(38/0)8位 C大阪(38/−2)9位 FC東京(38/−3)10位 東京V(38/−5)11位 名古屋(37/−2)12位 新潟(36/−2)13位 浦和(35/+5)14位 川崎F(34/+4)15位 京都(34/−12)16位 柏(33/−7)17位 湘南(29/−5)18位 磐田(28/−15)19位 鳥栖(24/−20)20位 札幌(22/−23)▼8月31日(土)18:00 町田 vs 浦和18:30 広島 vs FC東京19:00 柏 vs 東京V19:00 磐田 vs 横浜FM19:00 名古屋 vs 新潟19:00 京都 vs 鹿島19:00 C大阪 vs G大阪19:00 鳥栖 vs 湘南▼9月1日(日)14:00 札幌 vs 川崎F19:00 福岡 vs 神戸