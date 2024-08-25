[8.25 オランダ・エールディビジ第3節](スパルタ・スタディオン)

※21:30開始

<出場メンバー>

[スパルタ・ロッテルダム]

先発

GK 1 N. Olij

DF 2 B. Reith

DF 3 R. Meissen

DF 4 M. Eerdhuijzen

DF 5 D. van der Kust

MF 6 J. Baas

MF 7 C. Neghli

MF 8 P. Clement

MF 10 A. Verschueren

MF 11 M. Nassoh

FW 9 トビアス・ローリッセン

控え

GK 20 Y. Schoonderwaldt

GK 30 D. Tevreden

DF 12 S. Bakari

DF 13 M. Young

DF 15 M. Kleijn

MF 14 Metinho

MF 16 J. Kitolano

MF 18 H. El Dahri

MF 22 ジョナサン デ グズマン

FW 17 三戸舜介

FW 19 チャールズ=アンドレアス ブリム

FW 21 A. Oufkir

監督

Jeroen Rijsdijk

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 4 L. Geertruida

DF 5 G. Smal

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 6 R. Zerrouki

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 10 C. Stengs

MF 14 Igor Paixão

MF 24 G. Zechiël

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 39 M. van Sas

DF 20 J. Mitchell

DF 26 G. Read

DF 28 N. Kasanwirjo

DF 43 J. Plug

MF 32 O. Lingr

MF 34 C. Nadje

FW 9 上田綺世

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 23 A. Hadj Moussa

監督

ブライアン プリスケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります