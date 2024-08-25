スパルタ・ロッテルダムvsフェイエノールト スタメン発表
[8.25 オランダ・エールディビジ第3節](スパルタ・スタディオン)
※21:30開始
<出場メンバー>
[スパルタ・ロッテルダム]
先発
GK 1 N. Olij
DF 2 B. Reith
DF 3 R. Meissen
DF 4 M. Eerdhuijzen
DF 5 D. van der Kust
MF 6 J. Baas
MF 7 C. Neghli
MF 8 P. Clement
MF 10 A. Verschueren
MF 11 M. Nassoh
FW 9 トビアス・ローリッセン
控え
GK 20 Y. Schoonderwaldt
GK 30 D. Tevreden
DF 12 S. Bakari
DF 13 M. Young
DF 15 M. Kleijn
MF 14 Metinho
MF 16 J. Kitolano
MF 18 H. El Dahri
MF 22 ジョナサン デ グズマン
FW 17 三戸舜介
FW 19 チャールズ=アンドレアス ブリム
FW 21 A. Oufkir
監督
Jeroen Rijsdijk
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 5 G. Smal
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 10 C. Stengs
MF 14 Igor Paixão
MF 24 G. Zechiël
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 M. van Sas
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
DF 28 N. Kasanwirjo
DF 43 J. Plug
MF 32 O. Lingr
MF 34 C. Nadje
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
※21:30開始
<出場メンバー>
[スパルタ・ロッテルダム]
先発
GK 1 N. Olij
DF 2 B. Reith
DF 3 R. Meissen
DF 4 M. Eerdhuijzen
DF 5 D. van der Kust
MF 6 J. Baas
MF 7 C. Neghli
MF 8 P. Clement
MF 10 A. Verschueren
MF 11 M. Nassoh
控え
GK 20 Y. Schoonderwaldt
GK 30 D. Tevreden
DF 12 S. Bakari
DF 13 M. Young
DF 15 M. Kleijn
MF 14 Metinho
MF 16 J. Kitolano
MF 18 H. El Dahri
MF 22 ジョナサン デ グズマン
FW 17 三戸舜介
FW 19 チャールズ=アンドレアス ブリム
FW 21 A. Oufkir
監督
Jeroen Rijsdijk
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 5 G. Smal
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 10 C. Stengs
MF 14 Igor Paixão
MF 24 G. Zechiël
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 M. van Sas
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
DF 28 N. Kasanwirjo
DF 43 J. Plug
MF 32 O. Lingr
MF 34 C. Nadje
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります