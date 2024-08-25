高校小編成5校に金、職場一般3団体が全国へ 関西吹奏楽コンクール
第74回関西吹奏楽コンクール（関西吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は8月25日、奈良県橿原市の県橿原文化会館で高校小編成と職場・一般の部が開かれた。
演奏する須磨学園=2024年8月25日午前11時16分、奈良県橿原市の県橿原文化会館、大阪フォトサービス撮影
職場・一般の部で金賞を受賞した団体の中から、創価学会関西吹奏楽団（大阪）、大津シンフォニックバンド（滋賀）、尼崎市吹奏楽団（兵庫）の3団体が10月27日に札幌市で開かれる全国大会への出場を決めた。
全国大会代表以外の結果は次の通り。
【高校小編成】金賞=淳心学院中・高、須磨学園（以上兵庫）、建国（大阪）、農業、三田松聖（以上兵庫）▽銀賞=神島（和歌山）、国際中・高（奈良）、幸福の科学学園関西中・高（滋賀）、大阪女学院、宣真、大阪信愛学院中・高（以上大阪）、園部（京都）▽銅賞=滋賀短大付（滋賀）、奈良北（奈良）、和歌山商（和歌山）、京都翔英（京都）
【職場・一般】金賞=宝塚市吹奏楽団、西宮市吹奏楽団、甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ（以上兵庫）▽銀賞=龍谷シンフォニックバンド（京都）、箕面市青少年吹奏楽団、立命フィルハーモニックウィンズ（以上大阪）、六甲ヴェルデ吹奏楽団（兵庫）、iRose Wind Orchestra（大阪）、大住シンフォニックバンド（京都）▽銅賞=セントシンディアンサンブル（奈良）、プレサントウインドオーケストラ（和歌山）、M's Sound Factory（奈良）、ショークアンサンブル（和歌山）、大津吹奏楽団（滋賀）（森本宏二）