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02. AFTER LIGHT
03. I GOT 666
04. DEFEAT
05. Given Up
06. TAKING THEM DOWN
07. WHO'S GONNA SAVE US
08. THE ABYSS
09. IN THIS HELL
10. 6 or 9
11. MAD QUALIA
12. SICK
13. DEVIL SIDE
14. CONT DOWN
15. MIDNIGHT CELEBRATION II
encore
16. get out from the shell
17. GLAMOROUS SKY
18. SEX BLOOD ROCK N' ROLL
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01. INSIDE HEAD
02. LET IT OUT
03. PANDORA
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04. TAKING THEM DOWN
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05. DEFEAT
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06. 6or9
07. INTERPLAY (Album ver.)
08. ON MY OWN
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09. BELIEVING IN MYSELF
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10. BLEEDING
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11. I GOT 666
12. SOCIAL VIRUS
13. LAST SONG
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¢§MONSTERS CHANCE
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¢§STEP 2
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11·î05Æü¡¡ÂæËÌ Zepp New Taipei
11·î07Æü¡¡¹á¹Á MacPherson Stadium(óÎ²Ö¿Ã¾ì´Û)
11·î27Æü¡¡New York Brooklyn steel
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10·î20Æü(Æü)¡¡¡ãLIVE AZUMA 2024¡ä
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