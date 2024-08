6月22日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)よりスタートしたHYDEのツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2024>が、本日8月25日の福岡・Zepp Fukuokaでファイナルを迎えた。このレポートではツアー4日目の6月26日、東京ファイナルとなったZepp Haneda(TOKYO)公演の模様をお届けする。ステージを覆うスクリーンに時刻がデジタルで電光掲示され、カウントダウンの末、ライヴが始まるのはお馴染みのオープニングだが、6:66(19時6分)を示した瞬間、その数字がバラバラに散っていった。今思えばそれは、時を忘れさせ、異次元へと誘っていくコンセプトを象徴していたのかもしれない。

■<HYDE [INSIDE] LIVE 2024>6月26日(水)@Zepp Haneda セットリスト



01. PANDORA02. AFTER LIGHT03. I GOT 66604. DEFEAT05. Given Up06. TAKING THEM DOWN07. WHO'S GONNA SAVE US08. THE ABYSS09. IN THIS HELL10. 6 or 911. MAD QUALIA12. SICK13. DEVIL SIDE14. CONT DOWN15. MIDNIGHT CELEBRATION IIencore16. get out from the shell17. GLAMOROUS SKY18. SEX BLOOD ROCK N' ROLL