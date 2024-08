藤井 風が、アジアアリーナツアーを年内に開催することを発表した。関連記事: 藤井 風、MFS、なとり…日本発バイラルヒットから広がるグローバル進出の可能性 2日間で14万人を動員した日産スタジアム公演を大成功に終えたばかりの藤井 風。昨年、初のアジアツアーを敢行、今年はツアータイトルを「Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR」と題し全公演をアリーナにスケールアップ。併せてツアーのキーヴィジュアルと特設サイトも公開した。

また、同時に、Apple Music・Spotifyのみで公開していたプレイリスト"Best of Fujii Kaze 2020-2024"を他ストリーミングサービスで配信開始している。<ライブ情報>Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR10/26 Singapore Indoor Stadium11/2 Axiata Arena(Kuala Lumpur)11/9 Impact Arena(Bangkok)11/10 Impact Arena(Bangkok)11/16 Taipei Arena11/30 Beach City International Stadium(Jakarta)12/4 AsiaWorld-Arena(Hong Kong)12/10 SM Mall of Asia Arena(Manila)12/14 Gocheok Sky Dome(Seoul)and more...特設サイトURL https://fujiikaze.com/asiatour2024