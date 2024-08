藤井風、アジアアリーナツアー開催を発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』YouTube生中継は、同時接続28万2,000人を記録!

藤井 風が、年内にアジアアリーナツアーを開催することを発表した。

8月24日・25日に神奈川・日産スタジアムにて『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』と題したライブを開催し、2日間で約 14万人を動員した藤井 風。

YouTubeで生中継された配信も、同時接続28万2,000人を記録し、大成功を収めた。

2023年に、初のアジアツアーを敢行した藤井 風。2024年は『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』と題し、全公演をアリーナにスケールアップ。併せてツアーのキービジュアルと特設サイトも公開された。

同時に、Apple Music・Spotifyのみで公開されていたプレイリスト『Best of Fujii Kaze 2020-2024』を、他ストリーミングサービスにて配信開始。こちらも要チェックだ。

ライブ情報

『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』

10/26(土)Singapore Indoor Stadium

11/02(土)Axiata Arena(Kuala Lumpur)

11/09(土)Impact Arena(Bangkok)

11/10(日)Impact Arena(Bangkok)

11/16(土)Taipei Arena

11/30(土)Beach City International Stadium(Jakarta)

12/04(水)AsiaWorld-Arena(Hong Kong)

12/10(火)SM Mall of Asia Arena(Manila)

12/14(土)Gocheok Sky Dome(Seoul) and more…

『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』特設サイト

https://fujiikaze.com/asiatour2024

プレイリスト『Best of Fujii Kaze 2020-2024』※ストリーミング

https://fujii-kaze.lnk.to/2020-2024

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com/