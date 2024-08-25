藤井風、アジアアリーナツアー開催を発表
■『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』YouTube生中継は、同時接続28万2,000人を記録！
藤井 風が、年内にアジアアリーナツアーを開催することを発表した。
8月24日・25日に神奈川・日産スタジアムにて『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』と題したライブを開催し、2日間で約 14万人を動員した藤井 風。
YouTubeで生中継された配信も、同時接続28万2,000人を記録し、大成功を収めた。
2023年に、初のアジアツアーを敢行した藤井 風。2024年は『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』と題し、全公演をアリーナにスケールアップ。併せてツアーのキービジュアルと特設サイトも公開された。
同時に、Apple Music・Spotifyのみで公開されていたプレイリスト『Best of Fujii Kaze 2020-2024』を、他ストリーミングサービスにて配信開始。こちらも要チェックだ。
ライブ情報
『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』
10/26（土）Singapore Indoor Stadium
11/02（土）Axiata Arena（Kuala Lumpur）
11/09（土）Impact Arena（Bangkok）
11/10（日）Impact Arena（Bangkok）
11/16（土）Taipei Arena
11/30（土）Beach City International Stadium（Jakarta）
12/04（水）AsiaWorld-Arena（Hong Kong）
12/10（火）SM Mall of Asia Arena（Manila）
12/14（土）Gocheok Sky Dome（Seoul） and more…
『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』特設サイト
https://fujiikaze.com/asiatour2024
プレイリスト『Best of Fujii Kaze 2020-2024』※ストリーミング
https://fujii-kaze.lnk.to/2020-2024
藤井 風 OFFICIAL SITE
https://fujiikaze.com/