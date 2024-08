『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』

2日間で14万人を動員した日産スタジアム公演を大成功に終えたばかりの藤井 風が25日、 年内にアジアアリーナツアーを開催することを発表した。 日産スタジアムにてFujii Kaze Stadium Live "Feelin' Good"と題したライブを開催し、2日間で約14万人を動員した藤井 風。YouTubeで生中継した配信も、同時接続28万2千人を記録し、大成功を収めた。 昨年、初のアジアツアーを敢行、今年はツアータイトルを "Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR"と題し全公演 をアリーナにスケールアップ。併せてツアーのキーヴィジュアルと特設サイトも公開。

同時に、Apple Music・Spotifyのみで公開していたプレイリスト "Best of Fujii Kaze 2020-2024" を他ストリーミングサービスで配信開始した。『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』10/26

Singapore Indoor Stadium11/2

Axiata Arena(Kuala Lumpur)11/9

Impact Arena(Bangkok)11/10

Impact Arena(Bangkok)11/16

Taipei Arena11/30

Beach City International Stadium(Jakarta) 12/4

AsiaWorld-Arena(Hong Kong)12/10

SM Mall of Asia Arena(Manila)12/14

Gocheok Sky Dome(Seoul)and more...特設サイトURL ▶https://fujiikaze.com/asiatour2024“Best of Fujii Kaze 2020-2024” ストリーミングURL▶https://fujii-kaze.lnk.to/2020-2024【プロフィール】

1997年6月14日生まれ。幼少期より父の影響でクラシックピアノを始め、12歳の時に実家の喫茶店で撮影したピアノカヴァー動画をYouTubeに投稿したことが、 後に音楽の世界へ飛び込むきっかけとなる。

2020年5月、1st Album「HELP EVER HURT NEVER」(ー常に助け、決して傷つけないー)リリース。 2022年3月、2nd Album「LOVE ALL SERVE ALL」(ー全てを愛し、全てに仕えよー)リリース。藤井 風が大切にしているコアメッセージを掲げた2作品は、共にBillboard Japan総合アルバムチャート"HOT Albums"並びに オリコン週間アルバムランキングにて1位を獲得した。

2022年10月、2ndアルバムリリースを記念した「LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE」と題したスタジアムライブを、 音楽ライブの開催は史上初となる大阪府吹田市のPanasonic Stadium Suitaにて開催し、二日間で7万人を動員。 2023年6-7月には自身初となる7都市11公演のアジアツアーを開催し、全公演ソールドアウト。

2024年5-6 月、ロサンゼルスとニューヨークにて自身初のU.S.ツアー(Piano only)を開催し、全公演ソールドアウトし大成功におさめた。 今年8月には二日間で14万人を動員する日産スタジアム公演が開催された。