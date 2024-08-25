8月25日、札幌競馬場で行われた11R・2024ワールドオールスタージョッキーズ第4戦（3歳上2勝クラス・芝1800m）は、J.モレイラ騎乗の3番人気、エゾダイモン（牡4・栗東・武幸四郎）が勝利した。クビ差の2着に坂井瑠星騎乗の1番人気エグランタイン（牝5・栗東・笹田和秀）、3着に武豊騎乗のアマイ（牝4・美浦・伊藤大士）が入った。勝ちタイムは1:48.0（良）。

2番人気で吉村智洋騎乗、ジャスティンアース（牡3・栗東・杉山晴紀）は、8着敗退。

J.モレイラ騎乗の3番人気、エゾダイモンがゴール寸前で差し切りを決めて、モレイラ騎手はWASJ優勝のゴールを決めた。逃げる武豊、外から迫る坂井瑠星、更にその外からモレイラが一閃。激しいゴール前の追い比べとなった。後方で虎視眈々と末脚を温存したモレイラの手綱さばきに軍配が上がった。

【最終順位とポイント】

1位 J.モレイラ 64pt

2位 武豊 55pt

3位 坂井瑠星 51pt

4位 C.ルメール 45pt

5位 K.ティータン 41pt

5位 松山弘平 41pt

7位 D.レーン 31pt

8位 C.ホー 24pt

9位 D.サンチアゴ 23pt

9位 横山典弘 23pt

11位 吉村智洋 21pt

12位 T.オシェア 12pt

12位 戸崎圭太 12pt

14位 川田将雅 10pt

エゾダイモン 12戦3勝

（牡4・栗東・武幸四郎）

父：ハーツクライ

母：メジロツボネ

母父：スウェプトオーヴァーボード

馬主：藤田晋

生産者：レイクヴィラファーム

【レース全着順】

1着 エゾダイモン J.モレイラ

2着 エグランタイン 坂井瑠星

3着 アマイ 武豊

4着 ユイ C.ホー

5着 ストップザタイム C.ルメール

6着 コスモディナー K.ティータン

7着 マイネルブリックス D.サンチアゴ

8着 ジャスティンアース 吉村智洋

9着 ジェモロジー 川田将雅

10着 スプリングノヴァ D.レーン

11着 アナレンマ 松山弘平

12着 マチカゼ 戸崎圭太

13着 アレマーナ T.オシェア

14着 ナリタザクラ 横山典弘