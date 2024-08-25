【WASJ・第4戦】大混戦のゴール前！モレイラがゴール寸前で差し切る
8月25日、札幌競馬場で行われた11R・2024ワールドオールスタージョッキーズ第4戦（3歳上2勝クラス・芝1800m）は、J.モレイラ騎乗の3番人気、エゾダイモン（牡4・栗東・武幸四郎）が勝利した。クビ差の2着に坂井瑠星騎乗の1番人気エグランタイン（牝5・栗東・笹田和秀）、3着に武豊騎乗のアマイ（牝4・美浦・伊藤大士）が入った。勝ちタイムは1:48.0（良）。
2番人気で吉村智洋騎乗、ジャスティンアース（牡3・栗東・杉山晴紀）は、8着敗退。【動画】モレイラ騎手ジョッキーカメラ…WASJ第一戦2着争いは坂井瑠、武豊の追い比べ
J.モレイラ騎乗の3番人気、エゾダイモンがゴール寸前で差し切りを決めて、モレイラ騎手はWASJ優勝のゴールを決めた。逃げる武豊、外から迫る坂井瑠星、更にその外からモレイラが一閃。激しいゴール前の追い比べとなった。後方で虎視眈々と末脚を温存したモレイラの手綱さばきに軍配が上がった。
【最終順位とポイント】
1位 J.モレイラ 64pt
2位 武豊 55pt
3位 坂井瑠星 51pt
4位 C.ルメール 45pt
5位 K.ティータン 41pt
5位 松山弘平 41pt
7位 D.レーン 31pt
8位 C.ホー 24pt
9位 D.サンチアゴ 23pt
9位 横山典弘 23pt
11位 吉村智洋 21pt
12位 T.オシェア 12pt
12位 戸崎圭太 12pt
14位 川田将雅 10pt
エゾダイモン 12戦3勝
（牡4・栗東・武幸四郎）
父：ハーツクライ
母：メジロツボネ
母父：スウェプトオーヴァーボード
馬主：藤田晋
生産者：レイクヴィラファーム
【レース全着順】
1着 エゾダイモン J.モレイラ
2着 エグランタイン 坂井瑠星
3着 アマイ 武豊
4着 ユイ C.ホー
5着 ストップザタイム C.ルメール
6着 コスモディナー K.ティータン
7着 マイネルブリックス D.サンチアゴ
8着 ジャスティンアース 吉村智洋
9着 ジェモロジー 川田将雅
10着 スプリングノヴァ D.レーン
11着 アナレンマ 松山弘平
12着 マチカゼ 戸崎圭太
13着 アレマーナ T.オシェア
14着 ナリタザクラ 横山典弘