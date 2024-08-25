¡Ö¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¶¯¤¹¤®¤ë¤ï¡×¹Åç¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ÇËÃÝ¤Î£¶Ï¢¾¡¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾¡¼¡×¡Öº£¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï£¸·î25Æü¡¢J£±Âè28Àá¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡£µÏ¢¾¡Ãæ¤Î¹Åç¤Ï38Ê¬¡¢ÃæÌî½¢ÅÍ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢65Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹Åç¤¬ÃæÌîÃÆ¡õOG¤Ç£²¡Ý£°¾¡Íø¡¢£¶Ï¢¾¡¡ª
¡¡¤³¤ì¤Ç£¶Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¼ó°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤òÌÔÄÉ¤¹¤ë£²°Ì¤Î¹Åç¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¶¯¤¤¤Ê¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤Æ»²¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¶¯¤¹¤®¤ë¤ï¡×¡Ö¥·¥ó¤Ö¤Á¤¢¤Ä¡ª¡×¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¡Öº£¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï31Æü¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥Û¡¼¥à¤ÇFCÅìµþ¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡££·Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡£µÏ¢¾¡Ãæ¤Î¹Åç¤Ï38Ê¬¡¢ÃæÌî½¢ÅÍ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢65Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹Åç¤¬ÃæÌîÃÆ¡õOG¤Ç£²¡Ý£°¾¡Íø¡¢£¶Ï¢¾¡¡ª
¡¡¤³¤ì¤Ç£¶Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¼ó°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤òÌÔÄÉ¤¹¤ë£²°Ì¤Î¹Åç¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¶¯¤¤¤Ê¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤Æ»²¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¶¯¤¹¤®¤ë¤ï¡×¡Ö¥·¥ó¤Ö¤Á¤¢¤Ä¡ª¡×¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¡Öº£¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï31Æü¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥Û¡¼¥à¤ÇFCÅìµþ¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡££·Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô