Â¼¾å½Õ¼ù ¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤È¥é¥¸¥ª¶¦±é¤Î»×¤¤½Ð¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¢ºÇ¹â¤À¤Í¡Ù¤È2¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºî²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¡ÊËè·îºÇ½ªÆüÍË 19:00¡Á19:55¡Ë¡£8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂ¼¾åRADIO¡Á¥½¥¦¥ë¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
º£²ó¤Î¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥½¥¦¥ë¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÆÃ½¸¡£¥Ö¥Ã¥«¡¼¡¦T¡õ¥¶¡¦MG¡Çs¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Ö¥Ã¥«¡¼T¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¼«ÅÁ¡ØTime Is Tight¡Ù¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Â¼¾å¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¡¦¾ì½ê¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃæÈ×2¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡King Curtis¡ÖJump Back¡×
¼¡¤Ï¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤ò¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤Ï1934Ç¯¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î²»¿§¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À10Âå¤Î¤¦¤Á¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥¦¥£¥ó¥È¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤ä¤é¥Ê¥Ã¥È¡¦¥¢¥À¥ì¥¤¤Ê¤ó¤«¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥¸¥ã¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¸¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é²¿Ëç¤«¥ì¥³¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤ÈR¡õBÏ©Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ö¥í¥¦¡¦¥Æ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÉ¼ê¤Ë¿á¤¤Þ¤¯¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ø¼Â¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1964Ç¯¤Ë¥ë¡¼¥Õ¥¡¥¹¡¦¥È¥Þ¥¹¤¬¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡King Curtis¡ÖMemphis Soul Stew¡×
¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÀìÂ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥µ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ1971Ç¯3·î¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Õ¥£¥ë¥â¥¢¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡×¤Ë¥¢¥ì¥µ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤ÎÁ°ºÂ¡¢µÚ¤Ó¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î±éÁÕ¤Ï¥ì¥³¡¼¥É²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î5¥õ·î¸å¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤ÇËãÌô´µ¼Ô¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À37ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¤·¤¿¡£ÀË¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¡Ö¥Õ¥£¥ë¥â¥¢¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡×¤Î¥é¥¤¥ÖÈ×¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¥·¥Á¥å¡¼¡×¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÎÃ»¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÁ°¤Ë°ìÅÙ¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¢ºÇ¹â¤À¤Í¡×¤È2¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÄ¹¤¤¥Õ¥ë¡¦
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Îºî¤êÊý¤ò¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î·Á¤ò¼Ú¤ê¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ë¥¬¥ó¤Ï¥Ó¥ê¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡¢¥®¥¿¡¼¤Ï¥³¡¼¥Í¥ë¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¡¼¡¢¥¨¥ì¥Ô¤¬¥È¥ë¡¼¥Þ¥ó¡¦¥È¥Þ¥¹¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥â¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥à¥º¤Ï¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Ç¥£¡¢¥³¥ó¥¬¤¬¥Ñ¥ó¥Á¥ç¡¦¥â¥é¥ì¥¹¡¢¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ç¤¹¡£Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¥·¥Á¥å¡¼¡×¡£
¡ã¼ýÏ¿Ãæ¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡ä
¡Ê¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡Ä¡Ä¡Ë¤³¤³¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥É¥é¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Í¥ë¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¡¼¤Î¥®¥¿¡¼¤¬Æþ¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤·¤Æ¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¡¼¥ó¥º¡¢¥³¥ó¥¬¤¬Æþ¤ë¡£¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡Ä¡Ä¡£
----------------------------------------------------
8·î25Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7564
Ä°¼è´ü¸Â 9·î2Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡Á¥½¥¦¥ë¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/
º£²ó¤Î¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥½¥¦¥ë¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÆÃ½¸¡£¥Ö¥Ã¥«¡¼¡¦T¡õ¥¶¡¦MG¡Çs¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Ö¥Ã¥«¡¼T¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¼«ÅÁ¡ØTime Is Tight¡Ù¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Â¼¾å¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¡¦¾ì½ê¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡King Curtis¡ÖJump Back¡×
¼¡¤Ï¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤ò¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤Ï1934Ç¯¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î²»¿§¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À10Âå¤Î¤¦¤Á¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥¦¥£¥ó¥È¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤ä¤é¥Ê¥Ã¥È¡¦¥¢¥À¥ì¥¤¤Ê¤ó¤«¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥¸¥ã¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¸¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é²¿Ëç¤«¥ì¥³¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤ÈR¡õBÏ©Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ö¥í¥¦¡¦¥Æ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÉ¼ê¤Ë¿á¤¤Þ¤¯¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ø¼Â¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1964Ç¯¤Ë¥ë¡¼¥Õ¥¡¥¹¡¦¥È¥Þ¥¹¤¬¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡King Curtis¡ÖMemphis Soul Stew¡×
¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÀìÂ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥µ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ1971Ç¯3·î¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Õ¥£¥ë¥â¥¢¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡×¤Ë¥¢¥ì¥µ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤ÎÁ°ºÂ¡¢µÚ¤Ó¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î±éÁÕ¤Ï¥ì¥³¡¼¥É²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î5¥õ·î¸å¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤ÇËãÌô´µ¼Ô¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À37ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¤·¤¿¡£ÀË¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¡Ö¥Õ¥£¥ë¥â¥¢¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡×¤Î¥é¥¤¥ÖÈ×¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¥·¥Á¥å¡¼¡×¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÎÃ»¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÁ°¤Ë°ìÅÙ¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¢ºÇ¹â¤À¤Í¡×¤È2¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÄ¹¤¤¥Õ¥ë¡¦
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Îºî¤êÊý¤ò¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î·Á¤ò¼Ú¤ê¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ë¥¬¥ó¤Ï¥Ó¥ê¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡¢¥®¥¿¡¼¤Ï¥³¡¼¥Í¥ë¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¡¼¡¢¥¨¥ì¥Ô¤¬¥È¥ë¡¼¥Þ¥ó¡¦¥È¥Þ¥¹¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥â¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥à¥º¤Ï¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Ç¥£¡¢¥³¥ó¥¬¤¬¥Ñ¥ó¥Á¥ç¡¦¥â¥é¥ì¥¹¡¢¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ç¤¹¡£Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¥·¥Á¥å¡¼¡×¡£
¡ã¼ýÏ¿Ãæ¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡ä
¡Ê¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡Ä¡Ä¡Ë¤³¤³¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥É¥é¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Í¥ë¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¡¼¤Î¥®¥¿¡¼¤¬Æþ¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤·¤Æ¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¡¼¥ó¥º¡¢¥³¥ó¥¬¤¬Æþ¤ë¡£¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡Ä¡Ä¡£
----------------------------------------------------
8·î25Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7564
Ä°¼è´ü¸Â 9·î2Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡Á¥½¥¦¥ë¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/