兵庫県競馬組合は、9月19日に園田競馬場で、通算2000勝以上の騎手による騎手招待競走「第31回ゴールデンジョッキーカップ」を開催することを発表した。12名の騎手が参加し各自3競走に騎乗（騎乗レース・騎乗馬は抽選により決定）、着順ポイントの合計で優勝を争う。

●競走実施日

2024年9月19日（木） 第13回園田競馬第5日目

第7競走 ファイティングジョッキー賞（13:40発走予定）

第8競走 エキサイティングジョッキー賞（14:15発走予定）

第10競走 チャンピオンジョッキー賞（15:30発走予定）

【ゴールデンジョッキーC】武豊騎手が総合優勝…「僕にとっての特別な勝負服」

JRA、地方の名手が集結

●出場予定騎手

武豊（JRA・栗東）55歳 2万5567戦4719勝

岩田康誠（JRA・栗東）50歳 2万9131戦4883勝

戸崎圭太（JRA・美浦）44歳 2万5960戦3926勝

山本聡哉（岩手）36歳 1万4436戦2557勝

森泰斗（船橋）43歳 2万8136戦4371勝

笹川翼（大井）30歳 1万5322戦2030勝

赤岡修次（高知）47歳 2万421戦4578勝

宮川実（高知）42歳 1万4347戦2340勝

川原正一（兵庫・園田）65歳 3万5020戦5909勝

小牧太（兵庫・園田）57歳 2万7140戦4354勝

吉村智洋（兵庫・園田）39歳 2万309戦3491勝

下原理（兵庫・西脇）47歳 2万6406戦3729勝

●JRA所属騎手の勝負服について

JRA招待騎手については、オリジナル勝負服を着用する。

・武豊騎手

着用オリジナル勝負服

胴紫：白のこぎり歯形、袖紫：白のこぎり歯形

・岩田康誠騎手

着用オリジナル勝負服

胴白：青襷、袖白

・戸崎圭太騎手

着用オリジナル勝負服

胴青：赤星ちらし、袖青