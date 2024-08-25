Áê¼¡¤°¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×È¯É½¡¡ÌÀÆü26Æü¤â¶ÉÃÏÅª¤ÊÍë±«¤äÂç±«¤Ë·Ù²ü
º£Æü25Æü¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤äÆüÃæ¤Î¾º²¹¤Ë¤è¤êÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Í¹ñ¤äËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü26Æü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂæÉ÷¼þÊÕ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»Í¹ñ¤äËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¤Ç¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×È¯É½
º£Æü25Æü¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Î¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢³èÈ¯¤Ê±«±À¤äÍë±À¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë»Í¹ñ¤äËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¤Ç¤Ï¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ËÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿(¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë)¤È¤·¤Æ¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
13»þ40Ê¬¡¡ÉÙ»³¸©¾å»ÔÄ®°ËÀÞ¡¡111¥ß¥ê
13»þ50Ê¬¡¡ÉÙ»³¸©¾å»ÔÄ®Åì¼ï¡¡131¥ß¥ê
13»þ50Ê¬¡¡ÉÙ»³¸©¾å»ÔÄ®ÉÕ¶á¡¡120¥ß¥ê°Ê¾å
13»þ50Ê¬¡¡ÉÙ»³¸©µûÄÅ»ÔÉÕ¶á¡¡Ìó100¥ß¥ê
13»þ50Ê¬¡¡ÉÙ»³¸©³êÀî»ÔÉÕ¶á¡¡Ìó100¥ß¥ê
16»þ¡¡¡¡¡¡¿·³ã¸©¾®ÀéÃ«»ÔÉÕ¶á¡¡Ìó110¥ß¥ê
17»þ10Ê¬¡¡´ä¼ê¸©±óÌî»ÔÀ¾ÉôÉÕ¶á¡¡Ìó100¥ß¥ê
18»þ¡¡¡¡¡¡¹áÀî¸©»°Ë»ÔÉÕ¶á¡¡Ìó90¥ß¥ê
¤Þ¤¿ÉÙ»³¸©¾å»ÔÄ®¤Ç¤Ï14»þ5Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë146.5¥ß¥ê¤Î±«¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢Á´¹ñ9°Ì¥¿¥¤¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(Á´¹ñ¤Î1»þ´Ö±«ÎÌ¤Î1°Ì¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¤ÈÄ¹ºê¸©Ä¹ºê»ÔÄ¹±º³Ù¤Î153¥ß¥ê)
ÌÀÆü¤âÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê
ÌÀÆü26Æü¤âÂçµ¤¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆî¤òËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÉ÷10¹æ¼þÊÕ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤â½ù¡¹¤ËÆüËÜÎóÅç¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¿¤á¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÅìËÌ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤äÍë±À¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Íë±«¤äÂç±«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞ¤Ë¹õ¤¤±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¡¢¥´¥í¥´¥í¤È¥«¥ß¥Ê¥ê¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬µÞ¤Ë¿á¤»Ï¤á¤¿¡£¤Ê¤ÉÅ·µ¤µÞÊÑ¤Î¹ç¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÈòÆñ¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð2³¬°Ê¾å¤Î¹â¤¤½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥²¥ê¥é¹ë±«¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é
¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¡¢2³¬°Ê¾å¤Î¡¢Áë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ï¡¢¤´¤¯¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ËÂçÎÌ¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Â¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÉÕ¶á¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ÃÏ²¼»ÜÀß¡¦¿åÊÕ¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬³¹Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì½ê¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢ÃÏ¾å¤Î¹â¤¤½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±«½É¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÃÏ²¼¼¼¤ä¡¢ÃÏ²¼³¹¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¶¤Î²¼¤â¡¢Àî¤¬µÞ¤ËÁý¿å¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£