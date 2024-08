【第5話】8月25日 公開

漫画家のきくちゆうき氏は、マンガ「100日後に死ぬ(×)ネズミ」の5日目「ナニする?」を自身のXにて投稿した。

「100日後に死ぬ(×)ネズミ」は、2019年12月12日から翌年3月20日までX(旧Twitter)に投稿された4コママンガ「100日後に死ぬワニ」の続編となり、ネズミ、ワニ、モグラたちの新たな100日間が描かれる。

【ナニする?】

