EURO2024でも活躍したイングランド代表ストライカーは今季も活躍が期待されている。



アストン・ヴィラに所属するイングランド代表FWオリー・ワトキンスがキャリアで最も手強かったDFを語ったようだ。『Sky Sports』が伝えている。



「いくつかの試合ではフィルジル・ファン・ダイクやルベン・ディアスに勝っていることもある。だから最も手強いのはチアゴ・シウバだった。正直に言うと、彼と対戦して良い試合をした思い出が全くない。彼は私が何をするのかを一歩先に知っているような気がしました。長年にわたり最高レベルでプレイしてきたため、他の選手と比較しても明らかに経験が豊富。皆は私が彼を挙げるとは思っていないだろう。でも私にとっては確かに彼が最も手強かった選手だ」





Ollie Watkins scoring when @AVFCOfficial took on Arsenal last



Will he be the key man later on at Villa Park? pic.twitter.com/rYeNlhh6Ug