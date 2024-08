マンチェスター・シティはプレミアリーグ第2節イプスウィッチ・タウン戦を4-1と大勝している。



この試合でまたしても得点を挙げたのはノルウェー代表FWアーリング・ハーランド。同選手はこの日、新たな記録を生み出したようだ。『Squawka』が伝えている。



ハーランドは前半12分、前半14分と立て続けに得点を挙げると、後半88分にはこの日3点目を記録し、自身プレミアリーグで7度目となるハットトリックを達成。ハーランドはこれで外国人選手のみのプレミアリーグでのハットトリック数ランキングで3位に浮上したようだ。





101 City appearances

10 hat-tricks



