東海吹奏楽コン中高B 浜松西高中等部、浜松開誠館中・高が最優秀
第79回東海吹奏楽コンクール（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学生、高校のB部門が25日、愛知県豊田市の豊田市民文化会館であり、愛知、岐阜、三重、静岡、長野の5県の代表30団体が出場した。
最優秀に贈られる朝日新聞社賞には中学生B部門から浜松西高中等部（静岡）、高校B部門から浜松開誠館中・高（静岡）が選ばれた。B部門には全国大会はない。
結果は次の通り。（演奏順、◎は朝日新聞社賞）
◇中学生B部門
【金賞】飯田市立飯田東（長野）、磐田市立磐田第一（静岡）、◎浜松西高中等部（静岡）
【銀賞】豊明市立豊明（愛知）、浜松市立中部（静岡）、各務原市立桜丘（岐阜）、岡崎市立美川（愛知）、鈴鹿市立千代崎（三重）、多治見市立北陵（岐阜）、松本市立会田（長野）、桜丘（愛知）、鈴鹿市立白鳥（三重）
【銅賞】須坂市立相森（長野）、土岐市立泉（岐阜）、川越町立川越（三重）
◇高校B部門
【金賞】日本福祉大付（愛知）、篠ノ井（長野）、◎浜松開誠館中・高（静岡）、土岐商（岐阜）、上田東（長野）、旭野（愛知）
【銀賞】飯田風越（長野）、浜松学芸中・高（静岡）、名古屋南（愛知）、小笠（静岡）、いなべ総合学園（三重）
【銅賞】四日市商（三重）、岐阜聖徳学園、大垣養老（岐阜）、名張（三重）