伊予と坂出が全国大会へ 吹奏楽コンクール四国大会の高校A
第72回全日本吹奏楽コンクール四国支部大会（四国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は最終日の25日、松山市民会館で高校A、職場・一般の2部門があり、23団体が出場した。
全国大会に進むことが決まり、喜ぶ伊予の生徒たち=2024年8月25日、松山市、河原田慎一撮影
審査の結果、高校Aは伊予（愛媛）と坂出（香川）が、職場・一般はBMSウインドアンサンブル（徳島）と藤原大征とゆかいな音楽仲間たち（愛媛）が、全国大会の四国代表に決まった。全国大会は高校Aが10月20日に宇都宮市で、職場・一般は10月27日に札幌市で開かれる。
結果は次の通り。（演奏順、◎は四国代表）
高校A
【金賞】◎伊予（愛媛）、松山東、高知国際、◎坂出（香川）、松山南、城南（徳島）、高松第一、松山中央、土佐女子中高（高知）【銀賞】富岡西（徳島）、丸亀（香川）、三島（愛媛）、高松桜井、高知小津、北条（愛媛）、高松【銅賞】徳島商
職場・一般
【金賞】◎BMSウインドアンサンブル（徳島）、◎藤原大征とゆかいな音楽仲間たち（愛媛）【銀賞】鏡野吹奏楽団（高知）、愛媛交響吹奏楽団ウェーブ、高松市民吹奏楽団【銅賞】宇多津中学校O.B.吹奏楽団（香川）