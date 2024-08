上質な音楽に包まれて味わうナチュラルワインにカクテル！京都の繁華街に生まれた森の中のミュージックラウンジ（京都・三条）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は三条駅そばにオープンした、繁華街の中の森に包まれたミュージックラウンジ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

FUL(京都・三条)

ヴィンテージ家具が独自の世界観を演出する空間 写真:お店から

2024年7月、三条駅から徒歩5分ほどの場所に、森から降り注ぐ音楽を全身で浴びる感覚を味わえるミュージックラウンジ「FUL」がオープンしました。音楽だけでなく店舗のプロデュースを手掛けたのは、音楽家でプロデューサーの田中 知之氏。国内外の映画やドラマ、商業施設へ楽曲提供し、東京2020オリンピック・パラリンピックでは、開会式や閉会式の音楽監督を務めました。

「サウンドフォレスト」をコンセプトにした同店では、京都の繁華街に突如現れた架空の森でナチュラルワインや個性豊かなカクテルを楽しむことができます。さまざまな歴史と伝統が息づく京都の街には、下鴨神社の「糺の森」に代表される「鎮守の森」が神社の本殿を取り囲むように茂っています。店舗がある木屋町がかつて高瀬川を通り材木が集まる街だったという背景もあり、店内に、神社を外界から守りながら人々に安らぎを与えてきた「鎮守の森」を築いたそうです。店名には、“Mindful(=心を満たす)”“Peaceful(=安らぎ)”というメッセージが込められています。

自然なマテリアルで構成した大地の温もり溢れる空間 写真:お店から

店内は、北アフリカやモロッコの建築をベースに、土、鉄、木、石といった自然なマテリアルで構成した大地の温もり溢れる空間。世界各地で買い付けてきた希少価値の高いユーフォルビアや熱帯植物ビカクシダなどの珍しい植物が生い茂り、中央には特大のチークの古木で造られた巨大なシンボルツリー3本が、ゲストを見守るように佇みます。ソファのラウンジ、ハイチェアのカウンターバー、テーブル席が並ぶダイニング、3つのエリアからなり、客席は全78席。さまざまなシーンで利用できます。

1 SOUND社製のスピーカー 写真:お店から

一般的なミュージックバーとは一線を画す圧巻の音楽体験を味わえる店内には、現在、最新鋭・最高峰と名高いアメリカ「1 SOUND」社製のスピーカー10基をあえて天井に配置。店内どこにいても、音楽が森の木々から降り注ぐように全身を包み込みます。解像度は高く、鮮明に音像を全身に響き渡らせるような、決して会話の邪魔をしない絶妙な音響設計が施され、ボリュームよりも周波数や音圧を重視。音楽好きだけでなく、訪れたゲストは皆、心地よい音楽に包まれるはず。

約120種以上のナチュラルワインを用意 写真:お店から

ドリンクやフードメニューは、ミシュランガイドの公式サイト「クラブミシュラン」の編集を経て、現在はPR業務や商品開発などにも携わる松尾 大氏を迎え、こだわりのラインアップ。ワインは、世界のレストランやワインバーのワインリストを紹介するStar Wine Listの日本統括アンバサダーを務める田代 啓氏が世界中から厳選した120種以上のナチュラルワインがセラーを満たします。バーカウンターでは、佐賀県産サフランの香りのテキーラに柚子とピノ・ノワールを合わせた「COLORFUL」1,800円や、プーアール茶の香りを纏った芋焼酎のコーヒーカクテル「GRACEFUL」2,000円など、“香り”をテーマにしたカクテルを用意。クラシックカクテルをベースにジャパニーズスピリッツや季節の素材を使ったツイストスタイルで楽しむことができます。

ブリオッシュフレンチトーストのだし巻きサンド トリュフの香り 写真:お店から

卵黄で食べる備前黒毛和牛すき焼きと生麩の春巻き 写真:お店から

フードメニューは、ブリオッシュを使ったフレンチトーストで自家製だし巻きとホイップトリュフバターをサンドした「ブリオッシュフレンチトーストのだし巻きサンド トリュフの香り」1,200円、やまつ辻田の七味とお出汁のパウダーをブレンドしたスパイスを使った「シャカFULポテト だし七味」800円、「瞬間プレス海老せんべい、ハリッサマヨネーズ」(1P・700円)、「卵黄で食べる備前黒毛和牛すき焼きと生麩の春巻き」1,350円など、日本のストリートフードをベースにアップデートしたユニークなバーフードから、お腹を満たすお食事メニューまで、豊富にそろっています。

上質な音楽に包まれて味わう京都らしい料理の数々 写真:お店から

さまざまな分野のプロフェッショナルが集結し作り上げたミュージックラウンジ。他では体験できない上質で心地よい時間を過ごしに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

ノーチャージのバーカウンター 写真:お店から

『メニューは、世界中から選りすぐりの120種類のナチュラルワイン、香りをテーマにしたオリジナルカクテル、ユニークやバーフードやしっかりお腹を満たす食事まで豊富なラインナップ。

ノーチャージのバーカウンターやゆったりしたラウンジ、食事を楽しめるダイニングと、フロアによって使い分け出来るのもいいですね。



心地よい音楽を聴きながら、

■クラフトビール 朝靄 セッションヘイジーIPA(1600円)

■ブリオッシュフレンチトーストだし巻きサンド トリュフの香り(1200円)

でマッタリ。



心を満たす(mindful)、安らぎ(peaceful)というメッセージが込められた店名「FUL」通り、癒やしの安らぎのスポットになりそう』(こばみつさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆FUL住所 : 京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町67-3 フォーラム西木屋町 1FTEL : 075-231-0001

文:佐藤明日香

The post 上質な音楽に包まれて味わうナチュラルワインにカクテル!京都の繁華街に生まれた森の中のミュージックラウンジ(京都・三条) first appeared on 食べログマガジン.