µµÅÄÏÂµ£¤ÎÀ¤³¦Àï¤É¤¦¤Ê¤ë¡¡·»¡¦Âçµ£»á¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄÏÂµ£¡Ê£³£³¡á£Ô£Í£Ë¡Ë¤¬À¤³¦Ä©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ¡¢·»¤ÎÂçµ£»á¡Ê£³£µ¡Ë¤¬º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£Â£Æ¥Õ¥§¥¶¡¼µé£³°Ì¤ÎÏÂµ£¤Ï£²£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±µé»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¡ÊÂçºå¡¦ÂçÏÂ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢Æ±£²°Ì¥ì¥é¥È¡¦¥É¥é¥ß¥Ë¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤Ë£²¡½£±¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¡£À¤³¦ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à°ìÊý¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎºÎÅÀ¤ËÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç£Ë£×£Ï£Ò£Ì£Ä¥¸¥à²ñÄ¹¤ÎÂçµ£»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÏÂµ£¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ï¡×¤ÈËÜ²»¤ò¥Ý¥í¥ê¡£¡ÖÏÂµ£¿Ø±Ä¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÏÂµ£¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¡£µÕ¤Ë¥É¥é¥ß¥Ë¿Ø±Ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¥é¥¦¥ó¥É¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£ËÜÅö¤ËºÝ¤É¤¤ºÎÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖËÍ¤ÎºÎÅÀ¤Ï£±£±£¶¡½£±£±£±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¡ÊÈùÌ¯¤Ê¡Ë£³¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥É¥é¥ß¥Ë¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤é¡Ê»î¹ç·ë²Ì¤Ï¡ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±£±£´¡½£±£±£³¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÀ¤³¦Àï¡¢¡Ê¸½²¦¼Ô¤Î¡Ë¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥ì¥ª¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ë¤ÈÀµÄ¾¡¢¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤Ïà¥Á¡¼¥àÏÂµ£á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¿ÆÉã¡Ê»ËÏº»á¡Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÉã¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£Á°¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¤¿»ËÏº»á¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥àÏÂµ£¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤Þ¤À£²ÀïÌÜ¡£ÎäÀÅ¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤ò²¿²ó¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÏÂµ£¿Ø±Ä¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ìÁØ¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£